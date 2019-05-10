وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر دسمان مساء أول من أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الأخوية للبلاد حيث قدم لسموه التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. حضر اللقاء نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وعدد من الشيوخ.

وتلقى اتصالا هاتفيا من أخيه فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والاسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يتقبل صيام الجميع وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

وقد شكره سموه على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة العطرة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي مبتهلا الى الباري تعالى أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية ويحقق لسلطنة عمان الشقيقة كل ما تتطلع اليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة.

