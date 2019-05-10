وطن النهار

أعلنت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية أمس اطلاق الحملة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي حول اهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الجمعية الكويتية لفنون التصوير وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.

وقال الامين العام للمجلس د. خالد المهدي في مؤتمر صحافي ان اطلاق هذه الحملة الوطنية يأتي في اطار التعاون مع الجمعية والبرنامج باعتبارهما شريكين يمثلان المجتمع المدني والمجتمع الدولي.

واضاف ان هدف الحملة اشراك المجتمع المدني المهني في توضيح اهداف التنمية المستدامة بمهنية اكثر وحتى يمكن ادراج هذه الصور التي سيتم اعتمادها ضمن التقرير الطوعي لاهداف التنمية المستدامة الذي ستعرضه الكويت في مقر الامم المتحدة في شهر يوليو المقبل.

وذكر ان الحملة ستسفر عن اختيار افضل الصور المعبرة عن اهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة ومدى تحقيقها في الكويت.

ومن جانبها اعربت رئيسة الجمعية د. سعاد الحمر عن سعادتها بالتعاون مع الامانة العامة للتخطيط والتنمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي بهدف السعي من اجل تحقيق رؤية صاحب السمو امير البلاد الكويت 2035.

واكدت ان الجمعية رحبت بهذا التعاون للمشاركة والتحكيم في هذه الحملة التي تعد بمثابة مسابقة كبرى يتنافس فيها المصورون لالتقاط صور من البيئة الكويتية تعبر عن تحقيق والتزام الكويت بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة.

بدوره قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي خالد شهواني ان هذا التعاون يأتي في اطار برنامج التعاون الفني بين مكتب الامم المتحدة والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وتنفيذا لمشروع تطوير القدرات لتنفيذ خطة التنمية الوطنية.

