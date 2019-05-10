وطن النهار

قامت إدارة التراخيص الهندسية في بلدية العاصمة بإصدار 158 ترخيصاً (بناء حديث- تعديل وإضافة هدم ) برسوم بلغت 2480 ديناراً خلال شهر ابريل الماضي. وأوضح مدير إدارة التراخيص الهندسية م. نزار أحمد العواد بأن الادارة قامت بإصدار جميع التراخيص الخاصة بالبناء في السكن الخاص والاستثماري الى جانب اصدار جميع التراخيص الخاصة بالتعديلات والإضافة والترميم والهدم ودراسة كل المخططات الانشائية للإعلانات فضلاً عن متابعة أعمال تعهدات الاشراف الخاصة بالمكاتب الهندسية ووقت انتهائها، لافتاً إلى أنه قد تم اصدار 158 ترخيصاً برسوم 2480 ديناراً كويتياً.

