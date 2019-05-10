وطن النهار

فيما أكدت وزارة الشؤون، الاستمرار في التدقيق على صرف المساعدات لضمان وصولها للمستحقين مع تطبيق الميكنة الذي بتقليل الأخطاء والصرف غير المستحق، شددت على جديتها في مراقبة أسعار الجمعيات التعاونية لمنع استغلال شهر رمضان المبارك في رفع الأسعار على المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن الجمعيات التي تخالف ضوابط البيع أو ترفع الأسعار دون مبرر ستعرض نفسها للعقوبات.

وكشف الوزير سعد الخراز، في تصريح على هامش مشاركته نزلاء الرعاية الاجتماعية مساء أمس الأول حفل الإفطار الجماعي السنوي، عن تشكيل فرق خاصة لمتابعة غلاء السلع الاستهلاكية داخل جمعيات الوزارة بالتعاون مع التجارة واتحاد الجمعيات وهيئة القوى العاملة، مشددا على أن هذه الفرق ستقوم بجولات تفتيشية على التعاونيات وتوقيع مخالفات على غير الملتزم منها دون تهاون.

ولفت إلى أن «الشؤون» تابعت تنفيذ ضوابط توزيع السلة الرمضانية على مساهمي التعاونيات، حيث كلفت القطاع المعني بالمراقبة والتشديد في هذا الجانب بما يضمن الالتزام بضوابطها، مشيرا في الوقت ذاته إلى حرص الوزارة على تشجيع ودعم الأسر المنتجة بتخصيص مواقع لتسويق أنشطتها داخل أغلب الجمعيات، آملا بأن يشمل الأمر بمشاركة جميع التعاونيات في هذا الدعم لرفع المستوى المعيشي لهذه الأسر.

وحول حفل الإفطار الجماعي، قال الخراز: «انها عادة سنوية يشارك وزير الشؤون مع مسؤولي الوزارة ونزلاء الرعاية الاجتماعية حفل الافطار الجماعي في الشهر الفضيل بحضور كبار السن والابناء من إدارة الحضانة العائلية والاحداث وجميع النزلاء.

وأضاف: أن «مثل هذه اللقاءات تعد فرصة لتعزيز أواصر الاسرة الواحدة وتشجع الأبناء وتحفزهم للتفوق الدراسي وتزيد من همتهم للتحصيل الدراسي ورفع معنوياتهم، كما أنها تعزز التواصل مع مسؤولي الوزارة، متمنيا استمرار مثل هذه العادات لتعميق الاخوة والتواصل بين الجميع.

من جانبه، أكدت وكيلة الرعاية الاجتماعية شيخة العدواني، حرص القطاع على استغلال شهر رمضان في ترسيخ القيم الدينية والاخلاقية في نفوس نزلاء دور الرعاية وابناء الحضانة العائلية، موضحة أنه بمناسبة هذا الشهر تم اعداد خطة تشتمل العديد من الانشطة الدينية والثقافية والترفيهية والرياضية مع إضافة الجديد للنزلاء.

وبينت العدواني: ان «بين الانشطة والفعاليات نقصة رمضان المقدمة من ابناء الحضانة العائلية للمسنين وتنظيم افطار جماعي لجميع النزلاء وتقديم القرقيعان لكبار السن واقامة افطار للعمالة ودروس دينية وتنظيم جائزة حفظ القرآن الكريم بالاضافة الى تنظيم فعالية يوم الالعاب التراثية.

