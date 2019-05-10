وطن النهار

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أول من أمس الاربعاء تخصيصها جملة من المشاريع الخيرية والبرامج المحلية لتقديم العون للمحتاجين من الاسر المحتاجة داخل الكويت خلال شهر رمضان المبارك. وقالت مديرة ادارة المساعدات المحلية في الجمعية مريم العدساني لـ (كونا) ان الجمعية عملت على توزيع المساعدات وعمل فحص النظر وعلاج الأسنان للأسر المحتاجة المسجلة بكشوفات الجمعية اضافة الى افطار الصائم لعمال الشركات. واوضحت ان الجمعية قامت بكل الاستعدادات اللازمة من أجل توزيع مساعدات شهر رمضان المبارك العينية على 5000 أسرة مشيرة الى توزيع 2670 سلة غذائية من خلال حملة (ساعد اسعد). واضافت ان الجمعية وبالتعاون مع عيادة الأسنان قامت بزيارة عدد من الأسر المحتاجة في منازلهم من خلال العيادات المتنقلة لفحص أسنانهم واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لهم. وذكرت العدساني انه وبالتعاون مع احدى شركات النظارات قامت باجراء فحص العيون لـ 100 شخص من الاسر المحتاجة ووزعت عليهم نظارات طبية. وأشارت الى أن الجمعية تقدم العديد من الأنشطة الإغاثية من خلال تقديم المساعدات العينية للأسر المحتاجة وذلك على هامش الخدمات والأنشطة التعليمية والصحية من خلال برامجها المختلفة لجميع الفئات العمرية. ودعت الشركات والمؤسسات العاملة في البلاد وكذلك المحسنين من المواطنين والمقيمين الى تقديم تبرعاتهم المأمولة لإنجاح برنامج مساعدات رمضان لهذا العام أسوة بما قدموه من عمل خير في الأعوام السابقة. وأكدت العدساني أن الجمعية تحرص على استمرار تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية لخدمة الاسر المحتاجة بشكل مستمر وطوال العام.

