وطن النهار

اكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود الحرص على التواصل مع المجتمع بجميع اطيافه، موضحا ان ما يصاحب شهر رمضان المبارك من تبادل الزيارات انما يعكس ما جُبِل عليه الكويتيون منذ القدم من المودة والمحبة والتآخي والتقارب،بالاضافة الى الدور الكبير الذي تلعبه مواقع التواصل للاطلاع وتبادل الآراء مع المواطنين. جاء ذلك خلال استقباله المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك في محافظة الفروانية مساء اول امس بحضور عدد من الوزراء والشيوخ والمحافظين وأعضاء مجلس الأمة والوجهاء وعدد من السفراء والدبلوماسين والشخصيات السياسية بالإضافة إلى قيادات مؤسسات الدولة بالمحافظة وجموع كبيرة من المواطنين والمقيمين الذين حرصوا على تقديم التهاني بالشهر الفضيل، متمنياً أن يديم الله على دولة الكويت الأمن والأمان والاستقرار.

وقد رحَّب الحمود بالمهنئين وبادلهم تهانيهم بالمناسبة، رافعا أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين والقيادة السياسية والشعب الكويتي عامة، داعيا المولى عزوجل أن يعم الخير والسلام على الكويت قيادة وحكومة وشعبا، وعلى سائر بلدان الوطن العربي والإسلامي بالخير واليمن والبركات.

