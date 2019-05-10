أول النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في مكتبه بمقر الوزارة وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام أسرة الشهيد محمد العنزي من مرتبات الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة التابعة لقطاع الأمن الخاص.

في بداية اللقاء رحب الجراح بضيوفه ونقل إليهم تعازي جميع منتسبي وزارة الداخلية، راجيا من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبها، أعربت أسرة الشهيد عن شكرها للدور الإنساني للوزير واهتمامه بجميع أبنائه من منتسبي الوزارة.

كما استقبل الجراح في وقت لاحق أسرة شهيد الواجب وكيل عريف خالد ناصر الواوان الشمري من مرتبات الإدارة العامة لمباحث السلاح التابعة لقطاع الأمن الجنائي، حيث أعرب عن خالص عزائه وعزاء أسرة المؤسسة الأمنية لشهيد الواجب، مؤكداً أن رجال الأمن هم الجنود الأوفياء للوطن وأنهم مسخرون لحمايته وحماية كل من يعيش على أرض الكويت.

وفي ختام اللقاء توجهت اسرة الشهيد الواوان بالشكر للوزير مقدرين الدعم الذي يقدمه لكل أبنائه من منتسبي الوزارة مؤكدين أن الوطن الغالي يفدى بأرواح أبنائه.

