أول النهار

أكدت الكويت أول من أمس الاربعاء أهمية احترام وحدة البوسنة والهرسك واستقرارها وسلامتها الاقليمية واحترام دستورها الوطني وجميع الاحكام الصادرة عن سلطاتها القضائية من قبل جميع الأطراف لضمان ارساء دعائم الاستقرار فيها.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها المندوب المناوب لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار طلال سليمان الفصام حول الحالة في البوسنة والهرسك.

ودعا الفصام جميع الأطياف في البوسنة والهرسك الى تضافر الجهود لتنفيذ الاتفاق الاطاري العام للسلام واحترام الولاية الموكلة للممثل السامي بموجب المرفق 10 من الاتفاقية وبموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأثنى على الجهود التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع في البوسنة والهرسك وعلى وحدتها بجميع مكوناتها العرقية والثقافية معربا عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به قوة تحقيق الاستقرار المتعددة الجنسيات بقيادة الاتحاد الأوروبي في تحقيق هذا الهدف.

ورحب الفصام بالتطورات الايجابية التي شهدتها البوسنة والهرسك من تحقيق تقدم في بعض الالتزامات المتعلقة بعمليات التكامل الأوروبية الأطلسية وبتسليم السلطات البوسنية الأجوبة للاستبيان الأوروبي واعتماد مجموعة من قوانين الضرائب التي أدت الى استكمال مراجعة صندوق النقد الدولي. وبين ان كل هذه الانجازات ستنعكس دون شك على الأمن والاستقرار في هذا البلد والمنطقة وتدفع البلد نحو تنفيذ الاصلاحات اللازمة بهدف تحقيق التكامل في محيطه الأوروبي.

وقال الفصام «ان اتفاقية الاطار العام للسلام في البوسنة والهرسك وبعد مرور أكثر من عقدين على توقيعها لا تزال تمثل حجر الأساس لتحقيق الاستقرار المؤسسي والمرجعية الثابتة لاحلال السلام المستدام في البلاد».

واعرب عن القلق ازاء استمرار التصعيد للخطابات التحريضية والتصريحات الانقسامية داعيا جميع القادة السياسيين الى اعلاء المصالح الوطنية لشعب البوسنة والهرسك فوق كل اعتبار والترفع عن المصالح السياسية والعرقية الضيقة التي تقوض فرص التقدم والاستقرار.

