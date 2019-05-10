الأولى

تأكيداً لما نشرته النهار في عددها الصادر يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019 أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الحكومة أبلغته بأنها لن تحضر الجلسة الخاصة بشأن العفو الشامل التي تم توجيه الدعوة لعقدها الأحد المقبل، مشيرا إلى انها بررت موقفها بعدم التنسيق المسبق معها قبل توقيع الطلب وتقديمه. وأعلن كذلك عن تلقيه طلبا من النائب عمر الطبطبائي وآخرين لتخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية. وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين ان للأوضاع الإقليمية تأثيرا مباشرا على أوضاعنا الداخلية، مبينا ان هذا يحملنا المزيد من المسؤولية تجاه القضايا التي تهدد استقرار البلاد وأمنها.

وقال ان التنسيق جار مع الحكومة في هذا الشأن لبحث إمكانية مناقشة هذا الملف في جلسة سرية أو في لجنة الشؤون الخارجية بحضور الأطراف والجهات المعنية. من جانب آخر أوضح الغانم أن مكتب المجلس ناقش جدول أعمال الجلسات المتبقية في دور الانعقاد الجاري حيث سيتم عقد 6 جلسات للميزانيات في يونيو المقبل، بالإضافة إلى تخصيص جلسات للانتهاء من بعض القوانين التي يتم التنسيق بشأنها مع رؤساء اللجان البرلمانية.

واشار إلى ان نائب الرئيس سينوب عنه في استكمال الاجراءات اللائحية الأحد المقبل لرفع الجلسة التي لن تعقد بسبب عدم حضور الحكومة.

الموقف الحكومي قابله تصعيد نيابي حيث أوضح النائب د. عادل الدمخي انه في حال عدم حضور الحكومة جلسة العفو وعدم مواجهة الاستجواب المقدم من د. عبدالكريم الكندري لسمو رئيس الوزراء فان هذه الحكومة ورئيسها لا تريد أن تتحمل المسؤولية وعلينا كأعضاء أن نرفع كتاب عدم تعاون معها الى سمو أمير البلاد.

وأكد النائب محمد الدلال أن عدم حضور الحكومة جلسة مناقشة قانون العفو العام تصرف حكومي يناقض مبدأ التعاون بين المجلس والحكومة الذي نص عليه الدستور في المادة 50.

وقال في تصريح صحافي له أمس كما انه موقف سلبي ضد مطلب دستوري بتفعيل المادة 75 من الدستور والتي تعطي لمجلس الامه صلاحية إصدار قانون بالعفو العام.

من جهته اعلن النائب خلف دميثير عدم حضوره جلسة الاحد المخصصة لمناقشة العفو الشامل، مشيرا الى انه يرفض هذه الفكرة من الأساس.

وقال دميثير في تصريح صحافي: على الرغم من رفضي جلسة العفو الشامل، فانا مع العفو الخاص الذي يطلب من صاحب القرار وهو سمو امير البلاد، اما غير ذلك فهي محاولات لذر الرماد في العيون.

وتابع قائلا: ان مقدمي الطلب يعرفون جيدا ان الجلسة لن تعقد، مؤكدا ان مايحصل كأنه تأدية واجب، ومطالبا النواب كافة بتركيز جهودهم لطلب العفو الخاص.

وشدد دميثير على ضرورة الحفاظ على البلد في ظل الظروف الإقليمية الحالية، متمنيا ان يؤمن النواب ببلدهم ويؤكدوا على الوحدة الوطنية وان نكون اكثر مصداقية مع بلدنا وشعبنا خاصة ان المنطقة تبدو وكأنها في حالة حرب.