الأولى

أكد ديوان الخدمة المدنية أن عملية التوظيف المركزية، لا تخترقها الواسطة ولا المحاباة ولا المحسوبية. وقال مصدر مطلع لـالنهار ان الديوان ملتزم بقرار مجلس الوزراء، الذي جعل عملية التوظيف مركزية، نافياً الاتهامات التي وجهت إليه بشأن وجود واسطة أومحسوبية في التوظيف. وأشار إلى ان عملية الترشيح الى الوزارات والجهات الحكومية مازالت قائمة، حيث سيتم ترشيح عدد من منتظري الوظيفة حسب الاحتياجات التي ترد الى الديوان من الجهات الحكومية. ولفت إلى ان هناك جهات وظيفية ذات ميزانيات مستقلة يتم التعيين والتوظيف فيها عن طريقها، وبعد مخاطبة ديوان الخدمة المدنية،ومنها هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وهيئة تشجيع الاستثمار، جهاز حماية المنافسة، المجلس الاعلى للتخصيص، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للشباب وصندوق التنمية الاقتصادية.

