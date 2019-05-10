الأولى

عواصم- الوكالات: شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغوط على إيران بفرضه عقوبات على صناعتها التعدينية وكشف عن رغبته بالتفاوض مع قادتها يوما ما على اتفاق نووي جديد في حين رفض الاتحاد الأوروبي المهلة التي حددتها طهران للتعامل مع العقوبات الأميركية المفروضة عليها. وبينما انذر الجيش الاميركي ايران بأنه مستعد لأي حرب فقد رفعت طهران من لهجة التحدي معلنة أنها قادرة الى العودة لتخصيب اليورانيوم إلى 20% في غضون أربعة أيام فقط..... (طالع ص 18).

وفاقم ترامب الضغوط على الاقتصاد المنهك في إيران بفرض عقوبات تستهدف كل من يشتري أو يتاجر بالحديد والصلب والالمنيوم والنحاس الإيراني مستهدفا ثاني أكبر مصدر للعملات الأجنبية في الجمهورية الإسلامية وقال ترامب في بيان: يمكن لطهران أن تتوقع مزيدا من الإجراءات ما لم تغير سلوكها بشكل جذري لكن في تغير في اللهجة قال ترامب أتطلع يوما ما إلى لقاء قادة إيران من أجل التوصل لاتفاق إلى اتخاذ خطوات تعطي إيران المستقبل الذي تستحق.

من جهة ثانية اكد قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي أن إرسال حاملة الطائرات والقاذفات الأميركية إلى الشرق الأوسط يمثل رسالة واضحة للنظام الإيراني مفادها أن أميركا لن تتهاون بالرد في حال استهدفت طهران مصالحها في المنطقة. وأكد ماكنزي أن أميركا لاتسعى لإشعال حرب مع الإيرانيين لكنه لفت إلى أن واشنطن لديها قوة عسكرية جاهزة للرد على أي طارئ في الشرق الأوسط وحول العالم. مشيرا إلى أن القوات الأميركية مستعدة لخوض أي حرب.

وشدد على أن بلاده ستواصل العمل في جميع المناطق التي يسمح بها القانون الدولي وستستمر بالتعاون مع شركائها لضمان حرية الملاحة والتجارة في المياه الإقليمية.

وتزامنت التهديدات الأميركية مع عبور حاملة الطائرات النووية أبراهام لنكولن امس قناة السويس وذلك في نطاق خطط واشنطن لاعادة الانتشار في المنطقة.

ويرجح أن تكون منطقة الخليج العربي وجهة حاملة الطائرات الأميركية بعد عبورها قناة السويس وذلك في ظل التطورات الاخيرة التي تشهدها المنطقة.

في المقابل أكّد رئيس منظمة الطاقة الذرية في ايران علي أكبر صالحي أنّ بلاده يمكنها أن تعيد تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20% في غضون أربعة أيام فقط.

وعلى هامش اجتماع المجلس الوزاري في ايران قال صالحي إنّ قضية الخروج من الاتفاق النووي ليست مطروحة بالنسبة لإيران مؤكّدًا أنّ إيران ستتّخذ القرارات اللازمة في إطار الاتفاق ووفقًا للظروف. في غضون ذلك رفضت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي امس المهلة التي حددتها إيران بـ60 يوما قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق النوي. وقالت الدول الثلاث ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان مشترك نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي. من جهته أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن على إيران مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي وتجنب التصعيد إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن الاتفاق تشوبه ثغرات.