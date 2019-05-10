الأولى

أكدت وزارة الشؤون، استمرارها في التدقيق على صرف المساعدات لضمان وصولها الى المستحقين، مشددة على جديتها في مراقبة أسعار الجمعيات التعاونية لمنع زيادتها، مشيرة إلى أن الجمعيات التي تخالف ضوابط البيع أو ترفع الأسعار من دون مبرر ستعرض نفسها للعقوبات.

وكشف وزير الشؤون سعد الخراز عن تشكيل فرق لمتابعة اسعار السلع الاستهلاكية داخل الجمعيات، بالتعاون مع التجارة واتحاد الجمعيات وهيئة القوى العاملة، مشددا على ?أن هذه الفرق تقوم بجولات تفتيشية وتوقع مخالفات على غير الملتزم من دون اي تهاون.

ولفت إلى أن الشؤون تابعت تنفيذ ضوابط توزيع السلة الرمضانية على مساهمي التعاونيات، حيث كلفت القطاع المعني بالمراقبة والتأكد من الالتزام باجراءات الوزارة، مشيرا في الوقت ذاته إلى حرص الوزارة على تشجيع ودعم الأسر المنتجة من خلال تخصيص مواقع لتسويق أنشطتها داخل أغلب الجمعيات، معبرا عن امله في أن يشمل هذا الأمر جميع التعاونيات.