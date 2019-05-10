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كشف وزير الصحة د. باسل الصباح عن دخول 79 سيارة إسعاف جديدة الى الخدمة خلال أسبوع واحد، وبالتحديد عقب استكمال جميع متطلبات الجهات الرقابية.

وأعلن في تصريح للصحافيين امس عن إدخال برنامج زراعة القلب الى الخدمات الطبية، لافتا إلى أن الوزارة بدأت العام الماضي في برنامج القلب الصناعي، موضحا أن لديها خطة لزيادة الخدمات سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأكد أن الوزارة مقبلة على افتتاحات جديدة من بينها مستشفى الصباح الجديد، ومستشفى الأمراض السارية إضافة إلى العديد من المراكز الصحية، آملا أن يتم افتتاحها نهاية العام الحالي.

وأوضح وزير الصحة أن الهيكل التنظيمي للوزارة لايزال في ديوان الخدمة المدنية، مشددا على أن الوزارة تتابع إقراره مع الديوان.

من جانب آخر قال مدير مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي د. صلاح الشايجي انه سيتم الانتهاء من تطوير واعادة تأهيل مركز (الطب الصيني) بالمستشفى خلال 3 شهور، لافتا الى انه سيتم تزويده بأجهزة جديدة ومتطورة.

وقال ان الكويت تعد أول دولة خليجية لديها مركز متخصص بالطب الصيني يتيح للمواطنين والمقيمين العلاج عن طريق الابر والوصفات الصينية.