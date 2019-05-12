مال وأعمال

أشار تقرير شركة «Ofeed» الى ان الأسواق المالية شهدت خلال الأسبوع الماضي عودة للتوترات والمخاوف من جديد وذلك بعد عودة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين من جديد، بعد فشل المفاوضات بين البلدين وقيام الجانب الأميركي برفع التعريفات الجمركية بالفعل يوم الجمعة الماضية.

كانت البداية بتغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار خلالها ان بلاده ستقوم برفع التعريفات الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار لتصل إلى 25 في المئة بعد أن كانت بنسبة 10 في المئة وذلك يوم الجمعة إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وبالفعل تم اتخاذ القرار يوم الجمعة أثناء المفاوضات مع الوفد الصيني لتعود المخاوف إلى السيطرة على الأسواق المالية مجدداً.

وبعد تنفيذ القرار صرح ترامب على تويتر «ليس هناك حاجة مطلقة للتسرع للتوصل إلى اتفاق مع الصين، حيث يتم دفع الرسوم الجمركية الآن إلى الولايات المتحدة من الصين بنسبة 25 في المئة على منتجات بقيمة 250 مليار دولار».

انخفاض الأسهم

أغلقت الأسهم الأميركية منخفضة على نطاق واسع نهاية الأسبوع الماضي، حيث واصلت انخفاضها للجلسة الخامسة، حيث تتجه المؤشرات الرئيسية حاليًا إلى أسوأ أسبوع لها هذا العام.

مؤشر الدولار الأميركي من جهة أخرى استمر في الهبوط للأسبوع الثاني على التوالي وسجل أدنى مستوى عند 96.96، في ظل استمرار الضغط السلبي بسبب الأزمة التجارية مع الصين.

صدر أيضا عن الولايات المتحدة الأميركية بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد مقياس للتضخم من وجهة نظر المستهلكين، ليشهد المؤشر تراجع خلال الشهر الماضي الأمر الذي يدل على استمرار تراجع الضغوط التضخمية مما يدعم استمرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في سياسة الانتظار والمراقبة.

مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية تراجع إلى المستوى 0.3 في المئة خلال شهر ابريل بأقل من التوقعات والقراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 0.4 في المئة، بينما ارتفع المؤشر الجوهري لأسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المئة دون تغير عن القراءة السابقة وكانت التوقعات مرتفعة بنسبة 0.2 في المئة.

البنك الاحتياطي الفيدرالي كان قد قرر خلال اجتماعه الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغير، وأشار إلى استمرار سياسة الانتظار ومراقبة المستجدات، كما أشار أنه لا توجد حاجة لاتخاذ اجراء بشأن أسعار الفائدة سواء بالرفع أو الخفض.

تعافي الإسترليني

صدرت بيانات النمو عن الاقتصاد البريطاني عن الربع الأول خلال الأسبوع الماضي لتظهر تعافي موافق للتوقعات، وذلك على الرغم من استمرار المخاوف والتوترات في الأسواق بخصوص ملف البريكست والذي حتى الآن لم تصل حكومة تريزا ماي إلى حل يرضي جميع الأطراف، هذا بالإضافة إلى استقرار الجنيه الإسترليني.

مؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول أظهر نمو بنسبة 0.5 في المئة موافق للتوقعات بينما كانت القراءة السابقة تظهر نمو بنسبة 0.2 في المئة، وعلى صعيد القراءة الشهرية لمؤشر النمو فقد أظهر انكماش في النمو بنسبة 0.1 في المئة خلال شهر مارس من التوقعات التي كانت ثابتة بنسبة 0.0 في المئة والقراءة السابقة التي شهدت نمو بنسبة 0.2 في المئة.

أما عن بيانات الميزان التجاري عن شهر مارس فقد أظهرت عجز تجاري بقيمة 13.7 مليار جنيه إسترليني لتوافق التوقعات، كما تم تعديل القراءة السابقة لتظهر عجز بقيمة 14.4 مليار جنيه إسترليني.

على الرغم من الأزمات التي تواجه الاقتصاد البريطاني بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن الشركات استمرت في زيادة المخزونات لديها خلال الربع الأول تحسبا لبدء البريكست في 29 مارس، وهو الميعاد الذي تم تأجيله بعد ذلك إلى نهاية أكتوبر.

زيادة الإنتاج البريطاني

خلال الربع الأول تزايدت عمليات الإنتاج من قبل الشركات لزيادة حجم المخزونات وبالتالي حتى تستطيع مواجهة المجهول في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وهو الأمر الذي حفز عمليات النمو في بريطانيا خلال الربع الأول.

ونلاحظ ذلك على أداء القطاع الصناعي في بريطانيا خلال شهر مارس مثلا، حيث شهد مؤشر الإنتاج التصنيعي ارتفع بنسبة 0.7 في المئة من 0.6 في المئة، وعلى المستوى السنوي سجل ارتفاع بنسبة 1.3 في المئة من 0.4 في المئة.

الجنيه الإسترليني شهد تراجع مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي ولكنه استطاع أن يقلص هذه الخسائر قبل نهاية الأسبوع بسبب بيانات النمو البريطاني وتراجع مستويات الدولار الأميركي بعد قيام الولايات المتحدة الأميركية برفع التعريفات الجمركية على واردات الصين بقيمة 200 مليار دولار.

زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار سجل أدنى مستوياته عند 1.2967 خلال الأسبوع الماضي بعد أن افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند المستوى 1.3145.

سجل الدولار النيوزيلندي انهيار كبير في تداولاته خلال جلسة اليوم الأربعاء وذلك بعد القرار المفاجئ من البنك المركزي النيوزيلندي بخفض أسعار الفائدة، والاشارة إلى إمكانية خفض آخر في ظل التباطؤ الحالي في معدلات النمو العالمي وتراجع التضخم.

خفض الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي النيوزيلندي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 1.50 في المئة بعد أن كانت بنسبة 1.75 في المئة، لتخالف بذلك توقعات الأسواق التي أشارت إلى استقرار معدلات الفائدة دون تغير، الأمر الذي دفع الدولار النيوزيلندي إلى الانهيار.

البنك المركزي النيوزيلندي أصبح أول بنك مركزي في العالم المتقدم يقوم بخفض أسعار الفائدة والعودة إلى التوسع في السياسة النقدية، الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على مستويات الدولار النيوزيلندي الذي يعاني بالفعل من تعافي الدولار الأميركي وضعف البيانات الاقتصادية عن نيوزيلندا.

في أواخر شهر مارس الماضي صرح رئيس البنك المركزي النيوزيلندي أدريان أور أن الاتجاه المرجح لأسعار الفائدة خلال الفترة القادمة أصبح نحو الانخفاض، وقد لاحظنا من وقتها أن البيانات الاقتصادية الضعيفة مستمر في الصدور عن الاقتصاد النيوزيلندي.

سجل زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأميركي أدنى مستوياته في ستة أشهر خلال الأسبوع الماضي عند 0.6525 قبل أن يعود الزوج ويعوض هذه الخسائر ويحولها الى ارتفاع طفيف ويتداول عند 0.6606 بعد تدهور مستويات الدولار بسبب عودة مخاطر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

