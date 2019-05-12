مال وأعمال

سيخضع اليورو لاختبارات جدية هذا الأسبوع وذلك في ظل صدور بيانات اقتصادية ذات أهمية كبيرة في منطقة اليورو تشمل كل من النمو والتضخم.

قد تشير القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي إلى نمو بنسبة 0.4 في المئة في منطقة اليورو في الربع الأول من هذا العام، وهي تعد مثل القراءة الأولى وأفضل من معدل النمو البالغ 0.2 في المئة المسجل في الربع الأخير من العام المنصرم.

يتوقع المحللون كذلك أن تؤكد القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين عن شهر أبريل في منطقة اليورو الارتفاع إلى 1.7 في المئة على أساس سنوي بالمقارنة مع القراءة النهائية لشهر مارس البالغة 1.4 في المئة.

أيضا من الأحداث المهمة هذا الأسبوع هو اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو حيث قد يناقشوا بعض القضايا المهمة التي تشمل الميزانية اليونانية.

