loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

اليورو يترقب مؤشرات التضخم


سيخضع اليورو لاختبارات جدية هذا الأسبوع وذلك في ظل صدور بيانات اقتصادية ذات أهمية كبيرة في منطقة اليورو تشمل كل من النمو والتضخم.
قد تشير القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي إلى نمو بنسبة 0.4 في المئة في منطقة اليورو في الربع الأول من هذا العام، وهي تعد مثل القراءة الأولى وأفضل من معدل النمو البالغ 0.2 في المئة المسجل في الربع الأخير من العام المنصرم.
يتوقع المحللون كذلك أن تؤكد القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين عن شهر أبريل في منطقة اليورو الارتفاع إلى 1.7 في المئة على أساس سنوي بالمقارنة مع القراءة النهائية لشهر مارس البالغة 1.4 في المئة.
أيضا من الأحداث المهمة هذا الأسبوع هو اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو حيث قد يناقشوا بعض القضايا المهمة التي تشمل الميزانية اليونانية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة