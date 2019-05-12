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مال وأعمال

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سقوط الدولار


على الرغم من رؤية الأسواق له كعملة ملاذ آمن، تأثر الدولار سلبا في الأسبوع الماضي نتيجة تعقد المحادثات الأميركية الصينية حيث فضل المتداولون في الأسواق اللجوء إلى الين الياباني والفرانك السويسري والذهب على حساب العملة الخضراء.
بالنسبة للتقارير الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، فستصدر الولايات المتحدة عدد من التقارير التي تتضمن القطاع الصناعي والمنازل وثقة المستهلكين، لكن تقرير مبيعات التجزئة قد يحظى باهتمام كبير حيث يعكس بشكل كبير حجم إنفاق القطاع العائلي على السلع والخدمات.
تشير التوقعات إلى تراجع ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة في شهر أبريل بعد تسجيل ارتفاع كبير بمقدار 1.6 في المئة في شهر مارس.
تجدر الإشارة أنه أية تطورات أو تصريحات متعلقة بالملف التجاري مع الصين من شأنها أن تؤثر على حركة الدولار بشكل أكبر من البيانات الاقتصادية.


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