مال وأعمال

لم يكن تولي يوسف عبد الحميد الجاسم الصقر .. منصب رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الناقل الوطني للكويت مجرد قرار لإسناد منصب ولم يكن مجرد صدفة، بل هو نتاج لكفاءة وخبرات سابقة بذات الشركة بدأت في عام 1971 إلى غيرها من الخبرات الإعلامية والاقتصادية والاستثمارية الواسعة، جميعها تركزت على اسس ومؤهلات علمية يتوجها الالتزام بالمبادئ والإرث الحقيقي لفخر الآباء والأجداد.

وما بين الموهبة والخبرة والمهنية المتميزة والواقعية السياسية والمكتسبة من التاريخ الإعلامي الطويل والاقتصادي، تحدثنا سيرته المهنية عن قدرات اقتصادية وخبرات متراكمة تعود إلى اكثر من 40 عاما من التطور والإبداع والتمرس تقاس منذ تخرجه من جامعة الكويت في عام 1971 حاصلا على بكالوريوس الاقتصاد من كلية التجارة والعلوم السياسية وحيث ولد يوسف عبد الحميد الجاسم 1948 ونشأ الجاسم متطلعاً طموحاً لديه رغبة جامحة في التميز وحب الوطن وشغوفاً بالإبداع محباً للابتكار والتطور .

الخبرات العملية

انطلق الجاسم في القيادة والريادة من حقل الاقتصاد عندما تقلد منصب الرئيس التنفيذي لشركة أناب للتجارة العامة والمقاولات من ابريل 1996 حتى ديسمبر 1997 وتقلد منصب الرئيس التنفيذي لشركة اناب أون لاين (مساهمة مقفلة) لخدمات الإنترنت ونقل المعلومات من أكتوبر 1999 حتى ديسمبر 2002.

وبالعودة للتاريخ الحافل تجد خطوات الجاسم بدأت في عدة مسؤوليات ومناصب في الخطوط الجوية الكويتية منذ التحاقه بها عام 1971، ومن أبرزها مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية من 1977 حتى عام 1983 ثم نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية من 1983 حتى 1995، نائب المدير العام من 1995 حتى 1997.

تقلد منصب أمين عام اتحاد مصارف الكويت في يناير 2001 حتى ديسمبر 2008 وبالتزامن مع نشاط اتحاد المصارف تقلد منصب الرئيس التنفيذي لشركة ستة على ستة للخدمات الإعلامية شركة (مساهمة مقفل) في عام 2005،وقدم خلال هذه الفترة العديد من التوجيهات الإدارية والهيكلة الحيوية التي جعلت من منصبه دفعة نحو التقدم والتطور للجهات التي يقودها.

مؤهلات ودورات علمية

في ضوء ذلك لم تتوقف عجلة النشاط العلمي ل يوسف الجاسم عن وقت معين بل استمر في الحصول على الخبرات عبر حصوله على دورات في اللغة الإنجليزية بالمملكة المتحدة من أكتوبر 1971حتى سبتمبر 1972 وايضا دورات في علوم الطيران التجاري - الخطوط الجوية البريطانية لندن من أكتوبر 1972حتى مارس 1973 وهناك دورة في اقتصاديات الطيران جامعة أكسفورد المملكة المتحدة من أبريل إلى أغسطس 1973 .

عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني، عضو مجلس إدارة شركة عربي القابضة من 2002،عضو مجلس إدارة شركة التعمير للاستثمار العقاري من 2005،عضو مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على فترتين من 1977 حتى 1980، ومن اكتوبر 2002 حتى مارس 2004 ومثل رئاسة لجنتي التخطيط والشئون المالية في الاتحاد العربي للنقل الجوي من 1978 حتى 1985 - عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) (شركة حكومية مملوكة للخطوط الجوية الكويتية) من 1982 حتى 1993 -عضو مجلس إدارة شركة الفنادق الوطنية (مساهمة عام / بحرينية) الشركة المالكة لفندق الدبلومات، ممثلاً لحكومة الكويت، من 1982 حتى 1992 -عضو مجلس إدارة شركة الفنادق الكويتية (مساهمة عامة ) من 1988 حتى 1992 -عضو مجلس إدارة شركة سفيرة الدولية ( المملوكة لشركة الفنادق الكويتية) من 1988 حتى 1996 - عضو مجلس إدارة شركة أبو نواس للتسيير السياحي (تونس) (شركة إدارة فندقية مملوكة لشركة سفير الدولية) من 1988 حتى 1996 -عضو مجلس إدارة شركة صفاة للتجهيزات الغذائية (المملوكة لشركة الفنادق الكويتية) من 1994 حتى 1996 - عضو مجلس إدارة شركة تمويل شراء واستئجار الطائرات (آلافكو) (حكومية مملوكة للخطوط الجوية الكويتية)، من 1993 حتى 1997 -عضو مجلس الإدارة الصندوق الوقفي للتنمية الصحية من 1994 حتى 1997 عضو اللجنة المشكلة من وزير المالية محمود النوري لرفع منهجية تخصيص الخطوط الجوية الكويتية مارس 2002 .

في ظل النشاط والتطور لم يتوقف قطار النمو الشخصي للجاسم على الصعيد الاقتصادي بل تضمن الأنشطة الإعلامية والاجتماعية ليصبح عضو جمعية الخريجين الكويتية وعضو جمعية الصحافيين الكويتية - عضو الجمعية الاقتصادية الكويتية - عضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان -عضو اللجنة المنظمة العليا واللجنة الإعلامية للمنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي الرابع وذلك في الفترة بين التاسع والعشرون من إبريل والأول من مايو 2008 تحت شعار (الدول الإسلامية شركاء في التنمية الدولية). -عضو اللجنة العليا المكلفة بالإعداد للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المنعقدة في الفترة من 19-20 يناير 2009م، وعضو اللجنة الإعلامية المتفرعة عنها .

شارك في تأسيس ورئاسة تحرير مجلة المصارف (باللغتين العربية والانكليزية ) التابعة لاتحاد مصارف الكويت ساهم في كتابة مقالات صحافية في زاوية (6/6) في جريدة الرأي العام الكويتية من 1996 حتى 1999، كتابة العديد من المقالات في الصحف الكويتية الأخرى وفي جريدة صوت الكويت وجريدتي أخبار اليوم والأهرام الدولي المصريتين خلال فترة الاحتلال العراقي للكويت إعداد وتقديم البرنامج التلفزيوني الحواري (بدون رقيب) لمحطة أوربت الفضائية. وقدم العديد من البرامج الناجحة في التليفزيون الرسمي وبعض القنوات الخاصة والتي كشفت جميعاً عن المهارة والكفاءة العالية لهذا الرجل الذي يوصف بالصقر الإعلامي.

حصل على الجائزة الفضية لمهرجان القاهرة الثامن للإذاعة والتلفزيون عن البرامج الحوارية 2002، واختير كأفضل مقدم برنامج سياسي تلفزيوني يبث على قناة كويتية ضمن استبيان جريدة القبس لأهم أحداث 2006، كذلك ضمن نفس الاستبيان تم اختيار برنامج 6/6 كأفضل برنامج سياسي تلفزيوني على قناة كويتية .

