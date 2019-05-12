مال وأعمال

مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة ويعد من أهم المشروعات التنموية التي يعمل عليها المجلس الأعلى للتخطيط من أجل تحقيق رؤية سمو أمير البلاد باستخدام المصادر المتجددة للطاقة بنسبة 15 في المئة بحلول عام 2030 في الكويت هو مشروع مشترك بين معهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الكهرباء والماء.

وتم طرح المشروع في عام 2009 كفكرة على سمو أمير البلاد وكمقترح للتنفيذ عام 2011 وتم طرح المشروع رسميا للتنفيذ في عام 2013 بعد عرضه على سمو الأمير لتبدأ رحلة التحول تجاه الطاقة المتجددة التي تعتمد على الطاقة الشمسية ومصادر الرياح.

وترجع تجربة الكويت مع الطاقة المتجددة الى ثمانينات القرن الماضي قبل ان يتم ادراج مشاريع في هذا القطاع ضمن الخطة التنموية للبلاد في عام 2010 تطبيقا للرؤية الأميرية السامية بتأمين 15 في المئة من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول 2030 ما من شأنه توفير 2?5 مليار دولار سنويا على اساس سعر برميل نفط قدره 45 دولارا.

وصمم مجمع (الشقايا) ليكون أول محطة في العالم تضم تقنيات متنوعة تتيح الحصول على أقصى كفاءة ممكنة في إنتاج الكهرباء لكل متر مربع وباكتمال المجمع سيزود 150 ألف وحدة سكنية بالتيار الكهربائي على مدار العام وسيحقق عوائد اقتصادية كبيرة نتيجة توفير استهلاك 12 مليون برميل نفط مكافئ سنويا وتوفير 10 آلاف فرصة عمل أثناء تنفيذ المشروع و1200 فرصة عمل أثناء التشغيل والصيانة.

كما أن للمشروع مردود بيئي يتمثل في الحد من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 196 ألف طن سنويا في المرحلة الأولى وصولا إلى نحو 5 ملايين طن بعد انتهاء المرحلة الأخيرة.

وستسهم المرحلة الأولى لمجمع الشقايا للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 70 ميغاوات تضم 10 ميغاواط تكنولوجيا الألواح الشمسية و10 ميغاوات تكنولوجيا المراوح الهوائية و50 ميغاوات تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية وبسعة تخزين طاقة حرارية تصل إلى 10 ساعات.

