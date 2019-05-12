مال وأعمال

يولي «KIB» اهتماما كبيرا لنشر الثقافة المالية والمصرفية، حيث سخّر البنك خبرته في القطاع المصرفي لنشر الوعي المالي بين جميع شرائح المجتمع خاصة الأطفال والشباب كونهم مستقبل هذا الوطن من خلال إعادة إطلاق حملته «مع KIB.. تعلمت التوفير والصرف شلون يصير، كما عمل على رعاية العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تعريف الصغار بمهارات التوفير والادخار والإدارة المالية السليمة بأسلوب مبسط، ومنها استضافة مجموعة من الأطفال المشاركين في مبادرة مشروع التاجر الصغير.

وجاء تبني «KIB» المبادرات الفريدة من نوعها على مستوى المسؤولية الاجتماعية في الكويت، باعتباره مؤسسة مالية عريقة، حيث سعى «KIB» من وراء هذا البرنامج إلى تسخير خبراته الواسعة في القطاع المصرفي من أجل تعزيز الوعي المالي في المجتمع المحلي، إلى جانب نشر مفهوم التوفير والادخار والإدارة المالية السليمة، وتوضيح مجالات التمويل وإدارة الأعمال والاقتصاد.

ويرى «KIB» أن تثقيف الأطفال والشباب بمبادئ الادخار وأساسيات الإدارة الجيدة للمال سوف يمكنه من إنشاء جيل واع من الراشدين ذوي البديهة المالية، بحيث يمكن أن نعتمد عليهم في بناء مستقبل مزدهر للبلاد.

و يستهدف برنامج البنك مختلف الفئات العمرية، ومنها الأطفال، طلبة المدارس، أولياء الأمور، أصحاب المشاريع، الشباب الذي يتطلع للعمل في القطاع المالي، موظفو البنك الحاليون والجدد وغيرهم الكثير.

وفي إطار جهوده الرامية إلى ترسيخ مبادئ الثقافة المالية على الصعيد الوطني وفقا لأعلى المعايير العالمية وتعزيز أسس الشمول المالي بما يتوافق مع توجيهات بنك الكويت المركزي، يعتبر «KIB» من أوائل البنوك التي تقيم شراكة استراتيجية مع المنظمة الدولية لمالية الطفل والشباب (Child & Youth Finance International)، والتي تترأس سنويا احتفالية أسبوع المال العالمي الهادفة إلى إلهام الأطفال والشباب وتوجيههم نحو معرفة المزيد حول مفهوم المال والادخار، وكيفية كسب الرزق والحصول على وظيفة مناسبة ليصبحوا من رواد الأعمال في المستقبل.

كما قام « KIB» أيضا بتنظيم العديد من الفعاليات التي تخللها توزيع نشرة على الآباء تحتوي على مجموعة من النصائح الأساسية حول كيفية تعليم الأطفال مهارات الادخار والانفاق بطريقة ذكية، إلى جانب توزيع مئات الحصالات على الأطفال الذين زاروا المجمع وكتيبات تلوين صادرة عن البنك تدور رسوماتها حول المفاهيم المصرفية والمالية.

و شارك «KIB» في رعاية «ملتقى ثقف فلوسك». هذا إلى جانب زيارته لعدد من المدارس الأخرى واستضافة عدد منها في مقره الرئيسي، ويذكر منها مدرسة سعيد بن العاص للبنين، وثانوية أميمة بنت ربيعة، مدرسة 25 فبراير، ومدرسة سلمى بنت حمزة، ومدرسة أم كلثوم للمرحلة المتوسطة، وثانوية النهضة للبنات ومدرسة الفردوس المتوسطة للبنات، بالإضافة إلى مدرسة مشرف الثانوية للبنات.

