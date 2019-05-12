مال وأعمال

تنطلق رؤية شركة المباني في المسؤولية الاجتماعية من نظرة شمولية تتمثل في تنوع قضايا المجتمع التي تساهم فيها، وفي السعي إلى أن تشمل كل شرائح المجتمع وفئاته.

ولتعزيز دور الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية وتحقيقا لاستراتيجيتها التي تبنتها بهذا الصدد، فإنها نظمت واستضافت عددا من الفعاليات والنشاطات والمعارض في مجالات شتى على مدار العام.

وركزت الشركة علي 6 قضايا رئيسة في مقدمتها البيئة، الثقافة العامة، حملات التوعية،العمل الوطني، دعم الشباب المبدعين والموهوبين،و التدريب وتطوير الكفاءات الوطنية.

وقد أقام برنامج الكويت الوطني لحماية الطفل في وزارة الصحة فعالية اليوم العالمي للطفل في الأنيوز. وذلك لتوعية المجتمع على أهمية زيادة الوعي والاهتمام بالنواحي النفسية والاجتماعية والصحية للطفل في دولة الكويت.

كما رعت شركة المباني بووث اليوم العالمي للغة العربية حيث هدف المعرض الى تسليط الضوء على جمال وأهمية اللغة العربية، وايمانا بواجبها في المسؤولية الاجتماعية اقامت جمعية الهلال الاحمر الكويتي حملة تبرع لإغاثة اليمن في الأنيوز.

وقد اتخذ الأفنيوز جميع التدابير اللازمة ليكون مزوداً بطاقة فعالة وصديقة للبيئة التزاماً بالقوانين المحلية والدولية، ومساهمة في الجهود التي تستهدف حماية البيئة، فضلاً عن تطبيق عدد من الاستراتيجيات والاجراءات الخاصة بالتشغيل و التي تراعي وتحافظ على البيئة.

يتميز الأفنيوز بالقدرة على الحد من استهلاك الطاقة الكهربائية عبر تقليل الاستهلاك في نظام الاضاءة بنسبة 50 في المئة من خلال استخدام نوع معين من الاضاءة قليل الاستهلاك، كما يتم استخدام الاضاءة الطبيعية في مجمع الأفنيوز للحد من استهلاك الطاقة الكهربائية.

وفي ما يتعلق باستهلاك المياه يحظى المجمع الافنيوز بنظام محطة أرصاد جوية لتقليل استهلاك المياه حيث تكشف المحطة عن امكانية هطول الأمطار وتحديد نسبة الرطوبة في الجو، كما تكشف عن الجدول الزمني للري والرش والري بالتنقيط بما يساعد على توفير استهلاك المياه.

كما واصل الأفنيوز سياسته المتعلقة بالحفاظ على البيئة، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والشركات المتخصصة ذات العلاقة، للحصول على أحدث المعلومات والانظمة المتعلقة بالبيئة ومنها على سبيل المثال لا الحصر معهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR) الذي وقعت شركة المباني معه في وقت سابق اتفاقا بهدف ترشيد الطاقة والحد من استهلاكها حفاظا على البيئة ومواردها، حيث تم خفض استهلاك الطاقة الكهربائية في المجمع.

وعزز الأفنيوز مشاركاته واسهاماته في رعاية الشباب الموهوبين والمبدعين في النشاطات الابداعية والابتكارات والاختراعات، وتنمية المهارات الفنية لديهم، ورعايتهم في شتى المجالات.

