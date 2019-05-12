مصابيح

أسرة جمال واحدة من اقدم الاسر التي استقرت في الكويت في وقت مبكر وفقا للروايات الشفهية المتداولة بين الاسر الكويتية، اذ يرجح انها موجودة في الكويت قبل اكثر من مئة وخمسين عاما، اذا رجعنا الى تاريخ ولادة الحاج جمال في عام 1885م في الكويت ومن قبله والده الحاج عبدالله بن جمال، اذ يذكر ان جدهم الاكبر الحاج جمال هاجر من منطقة دشت الى الكويت متخذا الكويت موطنا له، لتوفر الامن فيها، وضيق العيش في منطقة دشت الواقعة بالقرب من ساحل بلاد فارس المطل على شاطئ الخليج، والدليل على قدم الاسرة في الكويت هو شهادة الحاج عبدالله جمال والد الحاج جمال وجد الحاج صالح في وثيقة عدسانية تعود لعام 1330 هـ 1912م على وقف دكان الحاج عيدي بن حسن العيدي لمسجد الصحاف تحت اشراف الميرزا علي الحائري، وشهادته لوثيقة عدسانية اخرى ترجع لعام 1331هـ 1913م على وقف بيت صالحة بنت ناصر بن خليل لمسجد الصحاف بعد بيعها البيت للحاج حسن بن حسين العطار.

صاهر الجد الاكبر الحاج جمال بعد استقراره في الكويت اسرة النكاس التي تعتبر وفقا للوثائق العدسانية من الاسر الكويتية القديمة -متزوجا احدى بناتها، وانجب منها ابنه عبدالله وثلاث بنات. وقد تزوج عبدالله مرتين وانجب من الزوجة الاولى اولاده منصور وحسين وجمال والد صالح جمال ومن الزوجة الثانية محمد.

سكنت الاسرة في حي الوسط قرب سوق المناخ كما يروي ابناء الحاج صالح، وكان للحاج جمال والد الحاج صالح ديوانية يستضيف فيها اصدقاءه وبعض المسافرين، كما يشير احد الخطابات المرسلة له من النجف والذي يبين زيارة الحاج عباس له في الديوانية.

النشاط التجاري

ليس من الواضح كيف بدأت اسرة جمال الحاج جمال وابنه صالح النشاط التجاري في وقت مبكر من تاريخ الكويت، لعدم توفر الوثائق التي قد تعطي رؤية واضحة عن هذا الموضوع، ولكن لحسن الحظ هناك بعض الوثائق التي تدلل على تجارة الحاج جمال -المولود في عام 1885م تقريبا- والد الحاج صالح ومراسلات الاول مع وكلاء وتجار واشخاص قاطنين في مناطق مجاورة للكويت في النصف الاول من القرن العشرين الميلادي.

ويذكر وفق الروايات الشفهية ان الحاج جمال كان قد استقر بعضا من الزمن في بعض المناطق المجاورة لظروف التجارة- كما فعل التاجر محمد عبدالله المتروك كان منها الاهواز في اقليم خوزستان والمنيوحي بالقرب منها، وما يدلل على ذلك المراسلات التجارية والخطابات الاجتماعية المرسلة اليه من قبل بعض التجار والاصدقاء اثناء استقراره في الاهواز والمنيوحي.

والتي كان منها خطاب التاجر موسى الشيخ محمد المزيدي في عام 1931م، وخطاب التاجر محمد عبدالله المتروك وشريكه التاجر عبدالمحسن الناصر الخرافي في عام 1934.

وقد كان الحاج جمال كثير السفر والتنقل، كغيره من التجار لمتابعة نشاطه التجاري والسعي وراء رزقه، وتظهر احدى الوثائق التي تعود الى عام 1945م، دعوة عباس بوشهري الحاج جمال لزيارته في محله بعد معرفته بوصوله الى المنيوحي.

ويبدو ان الحاج جمال عبدالله جمال والد الحاج صالح بدأ بالتجارة في الربع الاول من القرن العشرين الميلادي مشتغلا في استيراد وتصدير المواد الغذائية الاولية مثل السكر والطحين والحنطة والارز وغيرها عن طريق تصديرها من المناطق التي استقر فيها الى الكويت، يتضح ذلك من احد الخطابات المرسلة له من منطقة هنديان -الواقعة في اقليم خوزستان- من علي بن حسين وحبيب ابل احد اخوة الحاج عبدالكريم ابل وذلك في عام 1932م يخبرانه باسعار الحنطة والدهن والشعير والسكر المتوافرة فيها. وهذا يوضح ان الحاج جمال اما انه قام بكتابة رسالة مسبقة لهما مستفسرا عن اسعار تلك البضائع المذكورة لتوريدها الى الكويت وبيعها، او انهما كانا يعلمان انه تاجر يورد مثل تلك الانواع من البضائع الى الكويت، فقاما باخطاره بقائمة اسعار بعض المنتجات المتوافرة هناك.

ومن الواضح من بعض الوثائق ان تعاملات الحاج جمال التجارية لم تقتصر على الكويت وبعض المناطق التي سكنها بل امتدت الى البحرين وبعض بلدان الخليج، ففي عام 1937م ارسل التاجران حمد محمد الشارخ، وعبدالله بن عبدالله السيعد رسالة الى الحاج جمال والحاج عباس عبدالله ابل ابن اخ التاجر عبدالكريم ابل مفادها طلب مساعدة منهما في كيفية تصريف بضاعة الكشمش التي ارسلاها لهما نظرا لعدم استطاعة الشارخ والسعيد تصريفها في البحرين، ويظهر من الوثيقة ان هذه البضاعة كانت اول تعامل تجاري بين جمال وابل من جهة والشارخ وسعيد من جهة اخرى، كما اخبرا جمال وابل باسعار بعض المواد الغذائية المتوافرة عندما مثل الشعير والحنطة والتمر البصري، واشتكيا في موضع اخر من الرسالة من انخفاض مستوى الشراء عندهما في ذلك الوقت.

وقد كان الحاج جمال مهتما كذلك بتجارة التمور، اذ عمل على شراء بعض الاراضي الزراعية التي تحتوي على النخيل في مناطق جنوبي بلاد الرافدين، وقد عرض المدعو فالح، الذي كان على علم باهتمام الحاج جمال بتخصيص جزء من المال لاستثماره في تجارة التمور، عرض على الحاج جمال في رسالة وجهها له في النصف الاول من القرن العشرين الميلادي، شراء بعض اراضي النخيل بقيمة مئتي روبية، مشجعا اياه على شرائها نظرا لموقعها وقيمتها، وفي وثيقة اخرى غير مسجل عليها اسم المرسل، يجري ابلاغ الحاج جمال بوصول كمية من التمر، وانها جاهزة للتحميل اذا ما امر الاخير بذلك.

كفالاته التجارية

الى جانب تجارته في المواد الغذائية واستيراد التمور واعادة تصديرها كان الحاج جمال يكفل بعض الاشخاص المتعهدين -سواء كانوا اصدقاء ام غيرهم- لتجار او حكام او لاشخاص اخرين بحيث تسري المعاملة التجارية بين المتعهد والمتعهد له دون تخوّف.

ففي احدى الوثائق التي تعود لعام 1919م اشارة الى قيام الحاج جمال بكفالة المدعو الحاج احمد بن علي الذي تعهد لحاكم الكويت الشيخ سالم المبارك الصباح 1917-1921م بتوصيل بضاعته قطع كما هو مذكور في الوثيقة بقيمة الف وثمان مئة وسبعة وتسعين روبية من الكويت الى هنديان الواقعة في جنوبي غربي بلاد فارس، وفي عام 1942م قام ايضا بكفالة المدعو عبدالجادر العبادي الذي تعهد للحاج محمد اشكنوني بمبلغ قيمته مئتان وخمسون روبية مقابل باقي ثمن الجالبوت، وهذه الكفالات توضح امرين: اما ان الحاج جمال كان يثق بهذين المتعهدين اللذين قام بكفالتهما اذا ما فشلا في توصيل البضاعة الى هنديان، او تسديد المبلغ في الحالة الثانية، واما ان هذه البضاعة عبارة عن شراكة تجارية بين المتعهد والكفيل كجزء من عملية تجارية مقابل نسبة معينة للكفيل، وهو الامر الذي كان يحصل في كثير من الاحيان بين التجار في الكويت والدليل على ذلك انه في عام 1945م قام الحاج علي بن ابراهيم المناعي بتوكيل الحاج جمال في المخلاص مع المدعو الحاج محمد العيسى على الهايشة الجاموسة التي بينهما المناعي والعيسى بالمناصفة، وفي نفس الوقت تسمح له بالتفاوض عليها حسبما يراه مناسبا، وفي كل الحالات توضح هذه الوثائق ان الحاج جمال كان تاجرا لان تعهده بمبالغ كبيرة في ذلك الوقت يعني انه مقتدر ماديا اذا ما حصل اي طارئ يؤدي لتعويض صاحب الشأن المبلغ كاملا.

