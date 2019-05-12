مصابيح

يمثل فيلم بن حور احد اشهر الاعمال السينمائية عن اليهود ورغم ذلك لم يصور في القدس. بل ان جميع الاحداث تجري في المدينة المقدسة. التي تم تصويرها في اماكن متعددة من بينها مدينة السينما الايطالية وغيرها من المواقع.

الذي يأخذنا الى حكاية يهوذا بن هور او حور الذي يعيش كأمير وتاجر يهودي غني في القدس في بداية القرن الأول الميلادي. التقى مع الحاكم الجديد يصبح صديقه القديم ميسالا قائد الجحافل الرومانية. كانوا في بادئ الأمر سعداء بالاجتماع بعد وقت طويل ولكن وجهات نظرهم السياسية المختلفة فصلت بينهم. أثناء الاستعراض الترحيبي تنزل طابوقة من بيت يهوذا وقد كانت بالكاد ستصيب الحاكم. وبالرغم من أن ميسالا علم أنهم ليسوا مذنبين، قام بإرسال يهوذا إلى السفن ووضع والدته وأخته في السجن. ولكن يهوذا أقسم على الرجوع والانتقام. هكذا هو المحور الاساسي للنص الروائي.

يعتبر فيلم بن حور الذي انتج عام 1959 اشهر فيلم أميركي درامي ديني ملحمي.من اخراج ويليام ويلر وانتاج سام زيمباليست لصالح استديوهات مترو جولدن ماير وبطولة تشارلتون هيستون. والفيلم يمثل استعادة لنسخة كانت قد انتجتها هوليوود عام 1925 عن رواية بنفس الاسم توقيع لويس والاس صدرت عام 1880. وقد بلغت كلفة الانتاج يومها 15 مليون دولار. وهو أضخم انتاج في حينها وقد صور الفيلم بين مدينة السينما الايطالية بروما والمكسيك وايضا في استديوهات مترو غولدن ماير. وتم استخدام 200 من الابل و2500 من الخيول واكثر من 10 الاف فارس. ولايزال مشهد العربات وايضا معركة البحر من اهم المشاهد التي قدمتها السينما. وقد حصد الفيلم 11 جائزة اوسكار من بينها افضل فيلم.

وتعالوا نذهب الى الفيلم حيث العام 26 ميلادية ونتابع حكاية يهوذا بن هور (تشارلتون هيستون) أمير وتاجر يهودي ثري في القدس، يعيش مع والدته مريم (مارثا سكوت)، أخته تيرزا (كاثي أودونيل)، وخادمة الإناث عمرة يقوم العبد الموالي للعائلة، وهو التاجر سيمونيدس (سام جافي)، بزيارة مع ابنته إستير (هيا هاراريت). تقع يهوذا وإستير في الحب من النظرة الأولى، لكنها مخطوبة إلى آخر. صديق طفولة يهوذا، المواطن الروماني ميسالا (ستيفن بويد).

بعد عدة سنوات من القدس، يعود ميسالا كقائد جديد للحامية الرومانية، قلعة أنطونيا. يؤمن ميسالا بمجد روما وقوتها الإمبريالية، بينما يهوذا مكرس لإيمانه وحرية الشعب اليهودي. هذا الاختلاف يسبب التوتر بين الأصدقاء، ويؤدي إلى انقسامهم بعد إصدار ميسالا إنذارًا نهائيًا يطالب يهوذا بتسليم المتمردين المحتملين بين الجماهير إلى السلطات الرومانية.

أثناء العرض الخاص بحاكم يهوذا الجديد، فاليريوس غراتوس (مينو دورو)، تسقط بلاطات فضفاضة من سطح منزل يهوذا. على الرغم من أن ميسالا يعلم أن هذا احد اتباعه.

كان وراء الحادث الذي كاد يودي بحياة الحاكم، إلا أنه يدين يهوذا ويسجن مريم وتيرزا بسبب غضبه المتبقي من يهوذا لرفضه المساعدة. من خلال معاقبة صديقة، يأمل في تخويف الشعب اليهودي. يهوذا يقسم للانتقام من ميسالا. وبينما يجري هو والعبيد الآخرون في طريقهم إلى المراكب، توقفوا في الناصرة لري خيول الرومان. التى كانت تموت من العطش، يهوذا يطالب بالمياه، لكن قائد مفرزة الرومان يحرمها منه. إنه ينهار، لكنه ينعش عندما يعطيه يسوع الناصري (كلود هيتر) الماء. بعد ثلاث سنوات كعبد، تم تعيين يهوذا على الرائد في القنصل الروماني كوينتوس أريوس (جاك هوكينز)، الذي تم اتهامه بتدمير أسطول من القراصنة المقدونيين. يعجب اريوس بتصميم يهوذا وانضباطه الذاتي، ويعرض تدريبه كمصارع أو سائق عربة. رفض يهوذا العرض، معلنا أن الله سيساعده في سعيه للانتقام. عندما يواجه الأسطول الروماني المقدونيين، يأمر آريوس الجميع باستثناء يهوذا بالربط بالسلاسل إلى مجاذيفهم. لوح آريوس صدم وغرق، لكن يهوذا يسلب المجاهدين الآخرين وينقذ آريوس. في حالة من اليأس، يعتقد أريوس خطأً أن المعركة انتهت بهزيمة ومحاولات للتكفير بالطريقة الرومانية عن طريق السقوط على سيفه، لكن يهوذا أوقفه. يتم إنقاذهم، وينسب اريوس بفوز الأسطول الروماني. قام آريوس بتقديم التماسات ناجحة للإمبراطور تيبيريوس (جورج ريلف) لإطلاق سراح يهوذا، واعتماده لابنه.

سنة أخرى تمر. يتعلم خلالها يهوذا الطرق الرومانية ويصبح بطل للعربات التى تجرها الخيول، لكنه لا يزال يتوق لعائلته ووطنه. يهوذا يعود إلى القدس. على طريق العودة، التقى بالتازار (فينلاي كوري) والعرب، والشيخ الدريم (هيو جريفيث). بعد الإشارة إلى براعة يهوذا بصفته سائق عربة، يطلب منه الشيخ قيادة عربته الرباعية في سباق أمام حاكم يهوذا الجديد، بونتيوس بيلات (فرانك ثرينج). يهوذا يتراجع، حتى بعد أن علم أن ميسالا سيتنافس أيضًا. يهوذا يعود إلى منزله في القدس. التقى أستير، وتعلم أن زواجها المدبر لم يحدث وأنه لا يزال في حالة حب معه. يزور ميسالا ويطالب بحرية والدته وشقيقته. يكتشف الرومان أن مريم وتيرزا قد أصيبوا بالجذام في السجن، وطردوهما من المدينة. تطلب النساء من إستر أن تخفي حالتهن عن يهوذا حتى يتذكرها كما كانا من قبل، لذلك تخبره أنه قد مات. هذا الوحي الخطأ يغير عقل يهوذا، ويقرر السعي للانتقام من ميسالا من خلال التنافس ضده في سباق العربات. أثناء سباق العربات، تقود ميسالا عربة ذات شفرات على المحاور لتمزيق المركبات المنافسة. انه يحاول تدمير عربة يهوذا ولكن حطام نفسه بدلا من ذلك. لقد تم سحق ميسالا عن طريق عربة مارة أخرى بينما فاز يهوذا بالسباق. قبل موته، أخبر ميسالا يهوذا أن السباق لم ينته، وفي أحد أعمال الكراهية البحتة أخبره أن يبحث عن عائلته في وادي ليبرز.

هكذا هو النص الروائي لاحداث الفيلم الذى يعتبر الاضخم والاهم بين الاعمال السينمائية التى ترسخ الشخصية اليهودية ومقدرتها على تجاوز التحديات وصنع البطولة. هكذا يقول الفيلم واحداثه التى صاغها كاتب السيناريو غور فيدال واخرجه ويليام ويلر يطلق المؤرخ السينمائي إيان فرير على تايلر منشد الكمال حسن النية، الذي أصبح مادةً أسطورية بسبب ولعه بالاستعدادات ومحاولته التدقيق في كل فارق بسيط. حيث إن قدرته على تحويل سلسلة من التعديلات الأدبية الكلاسيكية إلى نجاحات ضخمة في شباك التذاكر قد جعلت منه واحدًا من صانعي أفلام هوليوود الأكثر جلبًا للتمويل خلال الثلاثينيات والأربعينيات. من ضمن أفلام تايلر المشهورة فتاة مرحة وغيره من التحف الخالدة.

حصد الفيلم عوائد بلغت 164 مليون دولار وهى عوائد ضخمة قياسا بكلفة الانتاج التى بلغت كما اشرنا 15 مليون دولار.

وقد صاغ الموسيقى التصويرية للفيلم ميكلوس روزا ولا تزال موسيقى الفيلم خالدة في ذاكرة السينما.

ونعود لبيت القصيد. فعلى الرغم من ان جميع احداث الفيلم تجري في مدينة القدس الا ان الجهات المنتجة استعاضت عن ذلك بالتصوير في مدينة السينما الايطالية وايضا العاصمة المكسيكية واستديوهات مترو غولدن ماير.

ويبقى ان نقول..

ان فيلم بن حور وبن هور هو اهم انتاج سينمائي للشخصيات القادمة من الاسرائيليات.

