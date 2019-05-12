مصابيح

المتأمل في شخصية غنيمة التي تقدمها الفنانة الهام الفضالة في مسلسل أمي وما أدراك ما أمي. يتأكد أنه امام نقلة جديدة في مسيرة هذه النجمة بل قفزة في فضاء تشير بوصلته صوب المستقبل.

في أمي وما ادراك ما أمي تذهب الفنانة الهام الفضالة الى منطقة جديدة، في رصيدها وتجربتها، تتجاوز كل ما قدمته من ذي قبل من شخصيات، ورغم شبابها ولياقتها وحيويتها الا انها كمن يجس النبض لابعاد مرحلة جديدة، من التعامل مع الشخصيات، فهي هنا أم وكبيرة ومعقدة.

غنيمة التي تعاني من ظروف صحية مركبة، تجد نفسها امام تحدٍ لاثبات الذات، وحينما تذهب الى منطقة القسوة.. وعدم التسامح، فانها تذهب الى تلك المنطقة، وهي تعي ابعادها عليها وعلى اسرتها ومسيرتها.

وهكذا هي الفنانة الهام الفضالة، حينما تذهب الى شخصية غنيمة فانها تعي تماما انها تذهب الى منطقة اضافية.. وجديدة.. مقرونة بالتحدي والارادة.

في هذه التجربة، لا مكياج مبالغاً به، كما عودتنا الهام في النسبة الاكبر من تجاربها السابقة، ولا شخصيات هادئة.. مسترخية.. بل شخصية مركبة وصعبة وتتطلب لياقة عالية في الاداء.

ورغم اننا لا نزال في المرحلة الاولى من العمل، الا اننا نتلمس بعض الهوامش في النص، تتجاوزها الهام بحضور عال، وتعاون متفرد مع المخرج حسين الحليبي الذي يشتغل بجدية.. وان ظلت الحلول محددة ومؤطرة وتنتمي الى مرحلة يفترض ان تكون صناع الدراما والاخراج قد تجاوزتها الى مناطق بعيدة بالذات.

على صعيد تصميم المشاهد وحركة الكاميرا والاداء ان ظل الاستثناء في اقناع الفنانة الهام الفضالة للذهاب الى هذه المنطقة التي ستمثل حتما نقلة في مسيرتها وتجربتها.

منذ بداية مشوارها في مجال الدراما التلفزيونية وبالذات مسلسلات لا ياعمر الزهور وسر الحياة وديوان السبيل وثمن عمري وغيرها حلت الهام الفضالة تتحرك في تلك المنطقة التي لا تستفز قدراتها.. ولا تفجر طاقاتها على صعيد الاداء.. وقد ظل هذا منذ العام 2001 وصولا الى تجربتها الاخيرة في مسلسل روتين 2018 مع الكاتب علي دوحان، الذي يجدد التعاون معها في أمي وما ادراك ما امي وان ظلت نقطة الاختلاف، وراء روتين كان المخرج عيسى ذياب والفنان خالد امين الذي يشكل ثنائياً اكثر من رائع متميزاً مع الهام الفضالة وهنا في عملها الاخير، تحلق لوحدها.. حتى وان كان حولها اسماء مثل هنادي الكندري وحسين المهدي ومحمد العجمي ورتاج العلي وغيرهم. شخصية غنيمة بالنسبة للفنانة الهام الفضالة احتمال لن تعيدها الى ذات المنطقة التي ظلت تشتغل بها، انها مقياس لجس النبض لمرحلة جديدة، هي قادرة على التعامل معها حتى ما توفرت لها النصوص والشخصيات وايضا المخرج القادر على تفجير طاقاتها والذهاب بها الى مناطق جديدة من مشوارها، لذا نكررها بان الهام الفضالة في مسلسل أمي وما ادراك ما امي امام نقلة الى المستقبل، عليها ان تحضر لما هو بعدها.

