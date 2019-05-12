مصابيح

بعد مرور خمسة ايام، نلاحظ بوادر ازمة.. نعم ازمة اقتصادية خانقة، تنعكس على كثافة الاعلانات التلفزيونية. ونحن هنا نتحدث عن الدراما الكويتية والخليجية بشكل عام.

فبعد ان كانت المسلسلات المحلية، على وجه الخصوص تحظى بمعدل زمني، راح يتجاوز الربع ساعة الى 18 دقيقة، من كل مسلسل تلفزيوني، هي المساحة الزمنية الخاصة بالاعلانات التلفزيونية وبالتالي عوائدها، مما يمنح دخلا ايجابيا، يساهم بشكل او بآخر، بتغطية جوانب من الكلفة المرتفعة للانتاج وبالتالي الشراء.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية ترسخت مجموعة من الاسماء الجاذبة للاعلان ومن بنيهم على الصعيد المحلي، القديرتين حياة الفهد وسعاد عبدالله، وايضا النجمة هدى حسين وشجون وهيا عبدالسلام وغيرهن.

ورغم وجود الاعلانات مقرونة بتلك الاسماء وغيرها من الاعمال الدرامية المحلية، الا ان كثافة الاعلانات، ليس بما يرضى الطموح.. بل انها تشهد تراجعا بشكل علامات استفهام كبرى، ويؤشر الى ازمة اقتصادية، اذا ما بقيت فانها ستطيح وعلى المدى القريب بالعديد من الاعمال والاسماء.

لعلهم قله من الجمهور الذين يعرفون بان هذا الاعلان الذي يداهمهم في كل لحظة في هذا المسلسل او ذاك، انما هو سر حياه هذه الدراما.. وسر بقائها واستمراريتها وحضور نجومها.. وغياب الاعلان.. هو مقصلة الدراما. ونهاية الكثير من المشاريع الفنية والاعلامية.

وحتى لا يأتي اليوم الذي لا تنفع معه مط الشفاه.. نقول. لاهل الاعلان وصناع الدراما.. تحركوا.

وعلى المحبة نلتقي

