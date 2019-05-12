مصابيح

استهل الفنان خالد البريكي حديثه مع «النهار» بتوجيه التهنئة لاهل الكويت الكرام، ايضا جمهوره الحبيب في كل مكان، حيث قال: بمناسبة شهر رمضان المبارك، إنني اتوجه بالتهنئة للامتين العربية والاسلامية، وللشعب الكويتي وجمهوري الحبيب في كل مكان.. وعساكم من عواده.

بدأنا بروفات مسرحية الرعب الكوميدية الاستعراضية «ريا وسكينة» تأليف الفنانة هيا الشعيبي واخراج ثامر الشعيبي، وفي البطولة عدد بارز من النجوم، فهم داود حسين والهام الفضالة وهيا الشعيبي وبدرية طلبة والاغاني من كلمات والحان عبدالله سالم، وستقدم العروض اعتبارا من اول ايام عيد الفطر المبارك، على صالة مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالسالمية، وتم فتح الشباك منذ عدة ايام.

سعدت بالنجاح الذي حصده فيلم «ودي اتكلم» سواء على الصعيد المحلي، وايضا عند عرضه في عدد من الاسواق، فقد كان اول فيلم كويتي يعرض في السعودية، وايضا في العراق، حيث تشرفت بان اكون على رأس الوفد الذي سافر الى البصرة مع الفنان المنتج عبدالعزيز بهبهاني والفنان محمد الحملي، وحصد العمل كثيراً من الاهتمام والدعم والمتابعة، بودي ان اشيد بالدعم الرسمي الذي حظينا به من لدن سعادة قنصل الكويت في البصرة وايضا قنصل العراق في الكويت.

اقرأ عدداً من النصوص، من بينها سيناريو فيلم جديد مع المخرج صادق بهبهاني الذي كنت قد تعاونت معه في فيلم «ودي أتكلم».

