مصابيح

عبّرت الكاتبة الشابة بدور يوسف عن سعادتها الغامرة بما يحصده المسلسل التراثي الديرفة الذي يمثل اضافة حقيقية لتجربتها الفنية على صعيد الكتابة. كما نوهت بالرؤيا الفنية التي قدمها المخرج مناف عبدال الذي حقق رؤية بصرية وحلولاً اخراجية عالية.

وقالت الكاتبة بدور يوسف: كما لا يسعني إلا أن أشيد بالدعم الانتاجي العالي المستوى الذي قدمه المنتج عبدالله بوشهري من خلال انتاجه لهذا العمل واشرافه على جميع تفاصيل التجربة، التي اقتبستها من قصة قصيرة للكاتبة الروائية علياء الكاظمي .

وتابعت الكاتبة بدور يوسف :

يتناول مسلسل الديرفة مجموعة من القضايا الاجتماعية وان ظل المحور الاساسي هو التصدي لموضوع الطبقية والانتصار للحب ضمن احداث هذا العمل الكبير الذي يتألق في تقديمة عدد بارز من نجوم الوسط الفني يتقدمهم النجم القدير محمد المنصور وهيفاء عادل واسمهان توفيق وبثينة الرئيسي وحسين المهدي وغدير السبتي بالاضافة الى كل من عبدالرحمن العقل ومحمد جابر وغيرهم .

وقالت بدور يوسف :

ان الكتابة التراثية تتطلب الكثير من معرفة الواقع بكافة تفاصيله وابعاده وايضا الظروف المعيشية التي تحيط بتلك الفترة وهنا اشدد على اهمية الاسناد الانتاجي العالي الذي قام ببناء قرية تراثية شاملة استطاعت ان تكون احد ابطال هذا العمل التلفزيوني الذي يستقبل بكثير من الترحاب من قبل جمهور المشاهدين حيث يعرض العمل عبر مجموعة من الفضائيات وفي مقدمتها تلفزيون الكويت .

وفي ختام تصريحها قالت الكاتبة بدور يوسف :

اجدد الاشادة بالرؤيا التي قدمها المخرج مناف عبدال وهي رؤيا اضافت الكثير من الابعاد للعمل ومضامينه العامرة بالانسانية .

