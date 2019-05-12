مصابيح

تناولنا في الجزء الأول من هذه الحلقة جوانب وملامح عدة من شخصية هذا النجم الاستثنائي.. ونواصل في هذا الجزء الثاني والأخير استعراض جوانب وملامح اخرى من شخصيته الفنية وأيضا الانسانية.. ونبدأ بجانب وملمح في غاية الأهمية لأنه يتعلق بالعرفان والاحترام كان نور الشريف يكن احتراما كبيرا وتقديرا هائلا للفنانين الكبار الذين سبقوه حيث يرى ان الأجيال الفنية التي سبقته بقدر ما تميزت بالموهبة الفائقة والعبقرية الخالصة ساهمت الى حد كبير في تمهيد الطريق امام الأجيال الأخرى التالية لهم ومنهم- بكل تأكيد جيله الذي ينتمي اليه.. وكان من اهم دلائل هذا الاحترام والتقدير مداومته على مشاهدة اعمالهم من خلال الفيديو وقد شاهدته جالساً بمفرده في مكتبه امام شاشة التلفزيون يستعيد لأكثر من مرة مشاهد للفنان زكي رستم من فيلمه الشهيرة الفتوة وشاهدت كيف كانت متعته وحالة اعجابه ودهشته وهو يعيد هذه المشاهد.

وكان طبيعيا- وليس بدافع الفضول- لأنني اشاركه متعة مشاهدة افلام هؤلاء الكبار.. وانما لأنني ابن هذه المهنة وأنا بشكل او بآخر اضع نفسي في خانة الجمهور.. كان طبيعيا ان اسأله: ما كل هذه الدهشة وهذا الاعجاب وأنت ابن هذه المهنة والاحرى ان يكون هذا للمشاهد العادي؟

نظر الىّ وقال دون ان يغلق جهاز الفيديو: أنا ابن السينما وابن هذه المهنة ومن هنا اعرف وأدرك- ربما- اكثر من غيري قدرة وعبقرية هؤلاء الكبار وأشار الى شاشة التلفزيون وواصل قائلاً: تأمل اداء هذا العبقري زكي رستم وكيف يطوع ملامح وجهه مع كلماته التي ينطقها بأسلوب وطبيعية خاصة تناسب الموقف والمشهد والشخصية والحدث الدرامي وليس هذا الكبير العبقري وحده فمعظم الأجيال التي سبقتنا كان لديها موهبة فطرية غير عادية وتقترب من العبقرية معظمهم لم يدرس فن التمثيل والكثير منهم ايضا لم يحظوا بأساتذة وأجيال سابقة عليهم ليأخذوا عنهم ويتعلموا منهم.. لذلك ارى اننا والأجيال التي سبقتنا من المحظوظين لان هؤلاء الرواد العباقرة هم من مهدوا لنا الطريق ونشأنا على فنهم وابداعهم وتعلمنا منهم.

وكثيرا ما سمعته يتحدث بإجلال وتوقير لاحد له عن نبيل الألفي هذا المسرحي الكبير وأيضا استاذة في معهد الفنون المسرحية علي فهمي كان نور يقول عن الألفي انه استاذي الأول الذي فنياً وآمن بموهبتي وتولاني برعايته وعلمني الكثير وكنت دائما اعتبره بمثابة أبي الروحي ومازالت اعمل بدروسه ونصائحه فهو من علمني ان الصدق الداخلي في الأداء ليس كافياً لأن الأكثر اهمية كيفية التعبير عما بداخلك- بكل الصدق- من خلال نظرة العين ونبرة الصوت والحركات القليلة- غير المبالغ فيها- بالجسم واليدين.. وهو من رشحني لمسرحية هاملت وأنا مازالت طالباً في المعهد وكانت اول بطولة مسرحية في حياتي ومن خلال هذه المسرحية شاهدني عادل امام ولم يكن يعرفني ورشحني للمخرج الكبير حسن الامام لأبدأ اولى خطواتي السينمائية في فيلم قصر الشوق.. هذا بعض من كثير من افضال استاذي نبيل الألفي.

كان نور الشريف يكن احتراما وتقديرا كبيراً للمخرج العالمي يوسف شاهين وربطت بينهما علاقة وثيقة منذ ان قدم معه فيلمه الشهير حدوتة مصرية بداية الثمانينيات كان شاهين يراه ممثلا وفنانا كبيرا يملك موهبة واحترافية هائلة لذلك كانت ثقته فيه بلا حدود وكان معروفا عن شاهين انه يترك تأثيرا على ممثلين مما يجعلهم يمثلون بل ويتحدثون بطريقته المعروفة.. ورغم ان حدوتة مصرية كان بالنسبة لنور فرصة رائعة للعمل مع شاهين وأيضا لأن الفيلم نفسه اذا قام ببطولته سيكون علامة هامة في مشواره السينمائي.. لكن خوف نور من التجربة كان كبيراً خاصة وأنه سيمثل ويجسد في الفيلم شخصية شاهين حيث يروي الفيلم جانباً من سيرته الذاتية.

وقرر نور ان لا يرفض هذه الفرصة وأيضا ان يهرب من فخ تأثير شاهين أن يقدم الشخصية من خلال روحها ومكنونها الداخلي وليس من خلال تقليد شاهين بشكل كامل شكلاً وجوهراً وقرر ان يحدث التوازن بين رؤيته هو ادائه هو كممثل وبين طبيعة الشخصية وقبل ان يبدأ التصوير دخل نور على شاهين في مكتبه وقال له بشكل واضح وصريح!! أنا سأجسد الشخصية بطريقتي ولكني لن ابتعد عن شخصيتك الداخلية ومكنون شخصيتك وروحك انما لو عاوزني اقلدك شوف حد غيري وهات ممثل من اللي بيقلدوا.

وهنا بعد سنوات ومع النجاح الفني الهائل لهذا الفيلم وعرضه في اكثر من مهرجان سينمائي ومع ذكر شاهين والحديث عنه فيما بيننا سألته: الم تخف ان يرفض شاهين موقفك ويبحث بالفعل عن ممثل آخر خصوصا وأن الفيلم في النهاية عن شخصيته ويتناول سيرته الذاتية؟ قال باصرار وقتها لم احسبها بهذا الشكل وأنا لم اقل له هذا الرأي بشكل مفاجئ او وليد اللحظة لكن بعد تفكير عميق وتوصلت لقرار وهو انني لو قلدته لتحولت الى مسخ وهذا سينسف الفيلم كله.. ولن يكون في صالحي كممثل وقلت لنفسي لو رفض وجهة نظري فأنا لن اخسر شيئاً.. بل العكس اكون قد كسبت نفسي وأعطيت له الفرصة لينفذ فيلمه بالشكل الذي يراه.. لكنه ادهشني برؤيته وقال لي: مش عاوزك تقلدني لكن عاوزك تدخل جوايا وتخليني احس اني شايف نفسي من خلالك عايز يحيي شكري وهو اسم الشخصية في الفيلم يكون انا قلبا وروحاً وهذا ما حدث وبعدها بدت بيننا ثقة هائلة.

وتكرر اللقاء السينمائي مرة اخرى في فيلم المصير الذي جسد فيه نور شخصية ابن رشد لكن المهم هنا الثقة الهائلة التي كان يوليها شاهين تجاه نور وكان يؤمن بموهبة وثقافة نور ليس فقط كممثل بل كان يرى بداخله مخرجاً محترفاً.. وهذا ما جعله يعرض عليه بعد حدوتة مصرية ان ينتج له فيلم يقوم باخراجه وكان حلم الاخراج يداعب نور بالفعل لكنه كان مترددا وفي كل مرة يتشجع لكي يخوض التجربة يغير رأيه في آخر لحظة ورفض نور عرض شاهين اما لماذا كان الرفض تأتي الاجابة على لسان نور ويقول: لم يكن شاهين وحده هو من عرض علي ان اخرج فيلماً من انتاج شركته بل كان معه في نفس العرض المنتج والمخرج السوري الكبير مصطفى العقاد وكانا متحمسين للتجربة وحاولا معي كثيرا لكني فضلت ان تكون تجربتي الأولى في الاخراج من انتاجي انا حتى اتحمل وحدي توابعها خصوصاً من الناحية المادية بمعنى انني لو خسرت اكون خسرت فلوسي انا ولا اسبب الخسائر لغيري نتيجة ثقته في وحماسه لي.. رغم ان العقاد يومها قال لي يا سيدي نحن نريد ان نجربك بفلوسنا ورفضت العرض وندمت بعدها على هذه الفرصة.

جانب مهم ايضا من جوانب شخصية هذا الفنان والنجم الكبير وهو ما يتعلق بالذكاء الفني.. فهو من اكثر الممثلين الذين قدموا سجلاً حافلاً في السينما المصرية حيث تقترب افلامه من الـ180 فيلماً بالتأكيد لم تكن جميعها على نفس القيمة من الناحية الفنية صحيح ان معظمها كان بمستوى رائع وهذا ما جعله اكثر ابناء جيله- وربما- اكثر ممثل في تاريخ السينما المصرية حصولاً على الجوائز.. ورغم هذا فان نور بذكائه الفني كان من وقت لآخر يقدم افلاما تجارية وكان بعض النقاد يرون انها لا تليق باسمه ومكانته وهو صاحب الأفلام القيمة للغاية.

والحقيقة ان لنور فلسفة في هذا الجانب حيث كان يرى انه من اجل ان يقدم السينما الرائعة المستوى التي يحبها والتي قد لا تحقق النجاح الجماهيري المنتظر مثل فيلم البحث عن سيد مرزوق مع المخرج الكبير داود عبدالسيد والذي انتجه نور رغم المستوى الفني الراقي للفيلم ورغم عشق نور له لم يحقق الفيلم اي نجاح يذكر في شباك التذاكر لذلك كان يفضل ان يوجد التوازن في افلامه فيلم فني مرتفع المستوى او فيلمان او ثلاثة الى جانب فيلم تجاري يحقق النجاح الجماهيري الكاسح وبذلك يحافظ على مكانته على الساحة وبورصة النجوم..

وأتذكر انني قلت له لكن هذه الأفلام التجارية تحسب عليك وليست في صالحك؟ فقال: هذا غير صحيح لأن الفيلم الناجح تجاريا نجاحه جماهيري وحسابات خسائره هنا تكون على المستوى النقدي انا احاول ان اوجد توازن بين تقديم سينما احبها وسينما يحبها الجمهور صحيح في كثير من الأحيان نتفق انا والجمهور وأكون سعيداً جدا بهذا الاتفاق.

والحقيقة ان نور الشريف كان يحزنه جداً ما حدث مع الفنان القدير الراحل محمود مرسي وكان يقول: مثل هذا العملاق العبقري.. يغيب عن السينما لأكثر من 20عاماً ولا يقدم الا القليل بسبب ان المنتجين اخذوا عنه انطباعاً انه فنان مثقف وأفلامه لا تعجب جمهور السينما وكان هذا الأمر يحزنه للغاية ان يكتفي فنان فذ بقامة وقيمة محمود مرسي بالظهور تلفزيونيا فقط وعلى فترات متباعدة ولا يكون له المكانة التي يستحقها في السينما وهو احد فنانيها العظام.

ننتقل الى جانب بالغ الأهمية من ملامح شخصية نور الشريف وهو الجانب السياسي.. هل اقترب نور من السياسية وكان له فيها تواجداً فاعلاً؟ الاجابة هي نعم ونعم كبيرة.. وبدأت مع اول ظهور سينمائي له من خلال اول افلامه قصر الشوق الذي نزل الى دور العرض السينمائي في آخر يوم من عام 1967 اي بعد هزيمة يونيو لـ6 شهور فقط وكان الجمهور والشعب المصري لايزال يعاني من اثار هذه الهزيمة.. ورأى بعض النقاد ان جمهور السينما تفاجأ بهذا الوجه السينمائي الشاب الذي يجسد شخصية كمال عبدالجواد في الجزء الثاني من الثلاثية ولم يكونوا قد رأوه من قبل.. وشعروا معه لأول وهلة- من خلال براءته وعفويته بالألفة والمودة.. وكان الناس وقتها قد سئموا وأصابهم الضيق من الوجوه القديمة والشعارات والساسة الذين تسببوا في الهزيمة وباتوا في حاجة الى اي جديد حتى ولو كان وجهاً سينمائياً بريئاً عفوياً يشبههم وجدواً فيه مثالاً حقيقياً لطالب الجامعة الهادئ المثقف الرومانسي وهكذا كانت انطلاقته السينمائية والقبول الذي احدثه لدى الناس من خلال احزان الهزيمة.

ويقول نور عن هذا التوجه وتلك الفترة كنا وأبناء جيلي شباباً قليلي الخبرة منفتحين على الحياة بأمل وتفاؤل ولم ندرك في البداية حقيقة ما حدث مع كذب الاعلام الرسمي الذي اغرقنا في اوهام النصر.. لكن استيقظنا على الهزيمة بصدمتها المفزعة والتي هزتنا وهزت مصر كلها خصوصا ونحن نرى رئيسنا الذي احببناه هذا الزعيم الخالد يتنحى.. لقد تفتحت اعيننا عليه وعلى خطبه وكان لنا بمثابة الأب والزعيم والمعلم والقائد والأمل المشرق لنا ولمصر.

من خلال هذا الاحساس بالألم خرج نور الشريف شاباً صغيراً مع الملايين يهتف في الشوارع وهم يعتصرون من الحزن يطالبون الزعيم ان لا يتنحى.. وأننا سنحارب ولن نستسلم للهزيمة منذ هذه اللحظة تفتح وعي نور الشريف على السياسة وبدأ يفهم تركيباتها ومصطلحاتها الاشتراكية- العدالة الاجتماعية- الحرية والديمقراطية وقد شكلت هذه المصطلحات تكوينه السياسي كله فيما بعد- حيث بدأ يتجه فكريا وأيدلوجيا نحو الناصرية والقومية ورغم الهزيمة لم تهتز صورة عبدالناصر في داخله فكان مثل الكثيرين من ابناء الشعب المصري ومن ابناء جيله مازالوا متعلقين بقائدهم وزعيمهم.

في تلك الفترة وبعد النجاح الكبير لـ قصر الشوق وشارك نور مع المخرج محمد فاضل في المسلسل الشهير وقتها القاهرة والناس الذي كان يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.. وحدثت المفاجأة التي لم يكن يتوقعها اتصال هاتفي بمنزل اسرته في السيدة زينب من رئاسة الجمهورية يبلغه ان الرئيس عبدالناصر يتابعه في المسلسل باعجاب ويطالبه بالحفاظ على موهبته ولم يصدق نور وقتها ان الرئيس بنفسه يتابعه ويبدي اعجابه به وهو الممثل الذي بالكاد يبدأ مشواره الفني وكان لهذه الواقعة تأثير كبير في نفس الممثل الشاب جعلته اكثر حماسا لعمله وفنه.. والأهم من هذا انها جعلته اكثر حباً لعبد الناصر.. رغم الهزيمة ورغم صدمتها المفزعة.

ولم تتوقف مشاركة نور الشريف السياسية في مجرد انتمائه الأيدلوجي كونه ناصريا وقوميا عروبيا بل انه كان يعلن دائما ان يقف على يسار النظام بمنتهي الجرأة والشجاعة وكان هو الفنان الوحيد الذي ذهب ليشارك في اجتماع جماهيري حاشد في مقر حزب العمل المعارض وكان هذا مطلع الثمانينيات ليندد بالاجتياح الاسرائيلي لبيروت.. التي سافر اليها بعد مدة شهور من هذا الاجتماع وقوبل باحتجاجات لم يعهدها من اللبنانيين ظناً منهم انه من مؤيدي اتفاقية السلام فما كان منه الا وقف بينهم يهتف بقوة وأمام الكاميرات تسقط كامب ديفيد.

ورغم كل هذه المواقف المعارضة للنظام في مصر والتي استمرت الا انه لم يتعرض للسجن ولا الملاحقات الأمنية وهذا ما جعلني اسأله في احد لقاءاتنا وكنت على علم كامل بكل مواقفه.. بماذا تفسر حالة الهدوء حولك وعدم تعرضك لأي مشاكل امنية.. اليس هذا سببا في الشائعات التي تترد وتقول انك ابن النظام؟ ومن المرات القليلة التي اجده منفعلاً قال بغضب واضح بذمتك انت شايفني كده قلت له على الفور مستحيل.. انت اصلا متنفعش تكون ابن اي نظام.. انت شخص متمرد ومغامر وجريء.. لكن المشكلة انك لم تتعرض إلى مشاكل سواء في عهد السادات او مبارك قال: النظام اذكي من انه يحطني في السجن.. وبعدين انا معملتش حاجة اكثر من انى قلت رأي بصراحة.. وأحنا في بلد المفروض انها ديمقراطية وأنا واثق ان محدش بيصدقهم.. انا مواقفي مكشوفة ومعلنة امام الجميع.

وتعرض نور الشريف لهجوم حاد بعد تقديمه لفيلم الكرنك عن رواية نجيب محفوظ الذي يدين بشكل قوي وحاد مراكز القوى في عهد وحكم عبدالناصر.. وهاجمه الناصريون بضراوة.. وقتها دافع نور عن فيلمه وقال: لا اعرف لماذا كل هذا الهجوم انا ناصري والجميع يعلم موقفي السياسي والفكري.. ايضا مخرج الفيلم علي بدرخان ناصري والجميع يعلم ايضا.. لماذا لا يعتبرون ان هذا الفيلم نوعاً من النقد الذاتي واذكر انني سألته ونحن نتذكر هذه الواقعة عندما كنا نتحدث عن افلامه التي قدمها عن ادب محفوظ وهل اقتنع الناصريون بنقد الذات؟ اجاب مبتسماً: انت ليه عاوزني اغلط في الناس انا عارف موقفك من الناصريين!.

محنة اخرى اكثر ضراوة تعرض لها هذا النجم الكبير الذي اعتاد على مواجهة المحن بكل صبر وقوة وتحد.. وكانت بسبب فيلمه الشهير ناجي العلي الذي انتجه وقام ببطولته عن قصة حياة الرسام الفلسطيني الشهير الذي تم اغتياله في لندن في واقعة شهيرة.. تعرض نور لهجوم حاد وقاس وشرس داخل مصر وخارجها وتم منع عرض افلامه في الخليج ووضع داخل القائمة السوداء وتعرض فاروق حسني وزير الثقافة وقتها لهجوم حاد لان جهاز الرقابة التابع للوزارة اجاز الفيلم ولم يعترض علية.. وقتها فكر نور الشريف في ترك مصر والهجرة الى انكلترا والعمل هناك بالصحافة.. وقال: أنا ممثل ومنتج وليس لدي مهنة اخرى غير الفن واذا كانت افلامي سيتم منعها ويتوقف التعامل معي فمن اين اعيش وأنا رجل مسؤول عن اسرة وقتها ادرك نور انه يعمل في مهنة هشة وقاسية جدا.

وفي عام 2005 ذهبت لأهنئه على فيلم عمارة يعقوبيان وتذكرنا الراحل عاطف الطيب الذي احزنه كثيرا رحيله المبكر بعد ان قدم معه اهم افلامه.. وجاء ذكر فيلم ناجي العلي الذي عرض بعد ذلك وأثنى عليه النقاد واعتبره نور من اهم افلامه.. وسألته: كيف تجاوزت محنة هذا الفيلم وهل بالفعل كنت جاداً عندما قلت انك في مهنة قاسية؟

قال بمرارة: تجاوزتها مثلما تجاوزت مواقف صعبة كثيرة لكن اكثر ما احزنني وقتها ان هناك زملاء كنت اظنهم اصدقاء وأخوة كانوا في مقدمة من شاركوا في الحملة ضدي واحدهم قال انني تلقيت تحويلاً للفيلم من منظمة التحرير الفلسطينية! اما عن قناعاتي بأن مهنتي قاسية فأنا مازلت عند رأيي رغم مرور اكثر من 10 سنوات على هذه الأزمة.. نعم مهنتنا قاسية.. والعزيزة سعاد حسني- رحمها الله- كانت اقوى دليل على قسوة مهنتنا فقد راحت ضحية فشل فيلمين من اهم افلامها -ومن وجهة نظري- لم تتحمل ان تسقط في شباك التذاكر وهي السندريلا التي كانت هدفاً لكل منتجي ومخرجي السينما وكانت معشوقة الجماهير.

