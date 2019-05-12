مال وأعمال

عقد مؤتمر المحللين لبنك الكويت الدولي KIB للربع الأول لعام 2019 يوم الثلاثاء الماضي وذلك ضمن الالتزامات المستمرة للشركات المدرجة ضمن مجموعة مستوى الســـــوق الأول فــي شركة بورصة الكويت، وذلك بحضور كل من رائد جواد بوخمسين - نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي محمد سعيد السقا - نائب الرئيس التنفيذي أجاي توماس - مدير عام ادارة الرقابة المالية والتخطيط.

من خلال المؤتمر صرح بوخمسين عن تحقيق صافي أرباح بلغت 6.3 ملايين دينار تقريباً وذلك للربع الأول من العام 2019. سجلت من خلال النمو الملحوظ في الايرادات التمويلية بنسبة 20% لتصل الى 24.6 مليون دينار تقريباً مقارنة مع 20.5 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2018.

وأشار فيما يتعلق بنمو الأصول/ الالتزامات الأساسية، الى أن KIB حقق نمواً في اجمالي الأصول بنسبة 14% ليصل الى 2.2 مليار دينار كما في 31 مارس 2019 مقارنةً بمبلغ 2 مليار دينار تقريباً كما في 31 مارس 2018. وقد تحقق ذلك من خلال نمو المحفظة التمويلية لتصل الى 1.6 مليار دينار وبنسبة نمو 21% مقارنةً بمبلغ 1.4 مليار دينار تقريباً كما في 31 مارس 2018. بالمقابل انخفضت المحفظة الاستثمارية لـ KIB بنسبة 5% لتصل الى 141 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 149مليون دينار تقريباً كما في 31 مارس 2018، حيث يعود هذا الانخفاض بشكل أساس الى بيع بعض الاستثمارات في الأوراق المالية بالاضافة الى استحقاق بعض الاستثمارات في الصكوك خلال الفترة. في حين ارتفعت ايرادات الاستثمار مقارنة بالربع الأول من العام 2018 ويعود ذلك الى ارتفاع عمليات اعادة تقييم المحفظة الاستثمارية.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية، أفاد بوخمسين بأن الأداء المميز لـ KIB ومتانة مركزه المالي يعكس النمو المتميز الذي حققه في مختلف مجالات الأعمال بفضل استراتيجيته الجديدة، والتي يمضي البنك قدماً في تطبيقها، والهادفة الى تعزيز الطريقة التي يتعامل بها البنك مع العملاء من خلال تقديم تجربة مصرفية ذات مستوى أعلى تضم أكثر بكثير من مجرد خدمات مصرفية تقليدية. حيث يسعى KIB دائماً الى تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه ولهذا السبب، نعتمد الى آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة مع تقديم الحلول الرقمية.

7 % نمواً في ودائع العملاء

وأضاف بأن KIB قام بزيادة توزيعاته على المساهمين لعام 2018 مقارنة بالسنوات السابقة، كما أوصى بها مجلس ادارة البنك وتمت موافقة الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية المختصة، حيث تم توزيع أرباح نقدية بنسبة 11% (بما يعادل 11 فلساً للسهم الواحد)، وأسهم منحة بنسبة 4% (أي بواقع 4 أسهم لكل 100 سهم)، وتعكس هذه التوزيعات الأداء المالي والأرباح التي حققها KIB في عام 2018 وان استراتيجيتنا المستقبلية تأمل المحافظة على زخم هذا النمو والأداء وبالتالي تمكيننا من تقديم توزيعات أرباح جيدة في السنوات القادمة على المساهمين.

منظومة متكاملة

من ناحيته قال نائب الرئيس التنفيذي محمد سعيد السقا رداً على سؤال بخصوص نسبة تمويلات القطاع العقاري، إن لدى البنك نسبة جيدة من حيث التمويل والاستثمار في القطاع العقاري حيث إن البنك يعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية بالاضافة الى أنه يتم تطبيق المنظومة المتكاملة للادارة العقارية من خلال تقديم خدمات التمويل العقاري وادارة أملاك الغير والتقييم العقاري والاستشارات تحت مظلة واحدة وذلك تماشياً مع استراتيجية KIB.

وحول الاستفسار عن تراجع انخفاض الأرباح للربع الأول لعام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أفاد السقا بأننا نلاحظ ارتفاع الايرادات التمويلية بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي النشاط الرئيس للبنك ومن ناحية المركز المالي فقد نمت الأصول بنسبة 14% وذلك من خلال ارتفاع المحفظة التمويلية بنسبة 21%، من ناحية أخرى هناك انخفاض في الايرادات التشغيلية بنسبة أقل من 2% وذلك من خلال ارتفاع تكاليف التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين، بالاضافة الى الزيادة في المصروفات التشغيلية والمخصصات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

تحسن الأداء

من جهته قال مدير عام ادارة الرقابة المالية والتخطيط في البنك، أجاي توماس، بأن النتائج المالية لـ KIB تظهر عملية الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية التي يقوم بها البنك، ومن المتوقع أن عام 2019 سيكون عاماً يتحسن فيه الأداء مع الأخذ بالاعتبار مقترحات التمويل الجيّدة والوضع الاقتصادي في الكويت.

وأضاف تُشكل صافي الايرادات التمويلية ما نسبته 79% تقريباً من الايرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام 2019 مقارنة بنسبة 78% للعام الماضي والذي يعكس التحسينات في الأعمال المصرفية الأساسية حيث إن KIB لم يقم بأنشطة استثمارية متداولة وذلك تماشياً مع نزعته المتحفظة للمخاطر.

وتابع ان الارتفاع في المصروفات التشغيلية يعود بشكل رئيس الى دعم النُمو في الأعمال، حيث إن الارتفاع في تكاليف الموظفين يعكس جزئياً التغيرات في قوانين العمل الكويتية، في حين أن الارتفاع في مصاريف الاستهلاك يتماشى مع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16.

تدعيم قاعدة رأسمال البنك

وفيما يتعلق باصدار صكوك الشريحة الأولى وتأثيرها على معدل كفاية رأسمال KIB، أشار بوخمسين الى أنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة للمساهمين وجارٍ استكمال الموافقات من جميع الجهات الرقابية لاصدار الصكوك ضمن الشريحة الأولى الاضافية لرأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 وذلك لتدعيم قاعدة رأسمال البنك وفقاً لمعيار كفاية رأس المال. حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال حالياً 16.5% ونتوقع وجود مصدات جيدة بعد هذا الاصدار لتدعيم النمو بالمستقبل.

7 % نمو ودائع العملاء

أضاف أجاي توماس، أنه تم الحفاظ على نمو ودائع العملاء بما يتماشى مع نجاحنا في اطلاق العديد من الحملات والمنتجات مدعوماً بمعدلات أرباح مميزة. ما أدى الى ارتفاع ودائع العملاء بمبلغ 86 مليون دينار كويتي تقريباً أي بنسبة 7% تقريباً لتصل الى 1.4 مليار دينار كويتي تقريباً مقارنةً بمبلغ 1.3 مليار دينار كويتي تقريباً كما في 31 مارس 2018.

جودة الأصول لـ KIB قوية

وفي رده على بعض الاستفسارات من قبل المشاركين بالمؤتمر، حول أسباب ارتفاع المخصصات وخسائر انخفاض القيمة في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالربع الأول من عام 2018، أفاد أجاي بأنه لا تزال مصفوفة جودة الأصول لـ KIB قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة كما في 31 مارس 2019 حوالي 1%. في حين بلغت المخصصات المتعلقة بمحفظة التمويل مستويات مماثلة للفترات السابقة.

