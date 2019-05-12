مال وأعمال

في اطار برنامجه الرمضاني الشامل، قدّم بنك الكويت الدولي (KIB) رعايته لدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة قدم الصالات المغلقة للعام 2019. هذا بالاضافة الى مشاركة فريق البنك لكرة القدم في هذه البطولة المرتقبة سنوياً، من خلال تشكيلة تضم نخبة من اللاعبين المحترفين القادرين على المنافسة للفوز باللقب.

ولقد جاءت هذه الرعاية نظراً للاقبال الجماهيري الكبير محلياً على البطولة، مما جعلها حدثاً رياضياً مهماً تنتظره الأوساط الرياضية في كل عام. علماً أن فريق البنك فاز بمباراته ضد فريق الهدف لكرة القدم بنتيجة 1-0.

وبهذه المناسبة، صرح مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «أن (KIB) يحرص سنوياً على أن تكون هذه البطولة المميزة ضمن سلسلة الأنشطة والمبادرات التي يرعاها خلال شهر رمضان المبارك.

مؤكداً أنه يسعى للعب دوراً فعالاً في هذه البطولة، الى جانب دوره الفعال في المجتمع. كما أضاف أنه من المقرر أن يشارك (KIB) مشاركة كاملة هذا العام في البطولة من خلال فريقه لكرة القدم، وذلك في اطار دعمه المستمر للقطاع الرياضي المحلي عبر رعايته للفعاليات التي تهدف الى تشجيع ممارسة الرياضة بين مختلف شرائح المجتمع الكويتي».

وأشار ناجيا الى أن فريق (KIB) لكرة القدم طالما حقق انجازات كبيرة وصولاً الى التصفيات النهائية، حيث يجسد أعضائه قيماً مهمة مثل العمل الجماعي والروح الرياضية، مما يعزز لديهم الشعور بروح الفريق الواحد والمنافسة الشريفة مع غيرهم من المتباريين.

كما يؤمن البنك بأن هذه البطولة تعتبر فرصة رائعة لتحسين اللياقة البدنية وتبني نمط حياة صحي.

