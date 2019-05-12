مال وأعمال

انطلقت حملة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، الرمضانية «تواصل بالخير في شهر الخير 5» بتوزيع وجبات افطار الصائم بمواقع مختلفة شملت قصر نايف وسوق المباركية ودوار مسجد الشملان وحديقة حولي بالتعاون مع محافظة العاصمة ومحافظة حولي، وذلك في اليوم الاول من شهر رمضان المبارك، ضمن اطار برنامج حافل بالأنشطة والفعاليات الاجتماعية والانسانية التي ترسخ ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية.

وتستمر حملة افطار الصائم طيلة ايام الشهر الفضيل بجهود فريق «بيتك» التطوعي الذي يقوم باعداد وتجهيز وتوزيع نحو 1000 وجبة افطار صائم يوميا حتى نهاية شهر رمضان المبارك بمواقع مختلفة سعيا بتغطية اكبر عدد ممكن من الصائمين من رواد تلك المواقع. ويتوزع فريق «بيتك» التطوعي في وقت قياسي على 6 مواقع مختلفة ليقوموا بتوزيع الوجبات ايمانا بأهمية هذه المبادرة انسانيا واجتماعيا، ولأهمية دورها في تعزيز الروح التطوعية لدى الشباب، والمساهمة في غرس وتعميق مفهوم العطاء بين ابناء المجتمع.

وتمتد حملة افطار الصائم لتشمل تنظيم عدد من الزيارات الى مواقع العمل الحيوية لدى الجهات الرسمية التي تعمل على مدار الساعة واثناء ساعات الفطور، ومشاركتهم مائدة الإفطار في مقر عملهم، تقديراً لجهود العاملين فيها ودورهم المهم في الدولة والمجتمع. كما يتعاون «بيتك» مع حملة «رمضان أمان» والتي تنظم بشراكة استراتيجية مع وزارة الداخلية، ومركز العمل التطوعي، حيث يقوم من خلالها فريق «بيتك» التطوعي بالمشاركة بتوزيع 100 ألف وجبة إفطار في عدد من أهم التقاطعات الرئيسة قبل وقت الإفطار، بهدف التوعية المرورية ونشر ثقافة عدم السرعة للحاق بموعد الافطار.

ويشمل برنامج «بيتك» الرمضاني «تواصل بالخير في شهر الخير 5»، انشطة ومساهمات إنسانية واجتماعية متعددة، ومبادرات توعوية وتواصلاً يومياً مع الجمهور، وزيارات لجهات مختلفة ومسابقات وغبقات وعروضاً وأنشطة رياضية وشبابية تؤكد ريادة «بيتك» في تحقيق المسؤولية الاجتماعية بمختلف جوانبها ومواصلة جهود دعم المبادرات التي تخدم المجتمع، والحرص الكبير على تحقيق التنمية المستدامة، إحدى أهم ركائز استراتيجية البنك.

