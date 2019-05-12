مال وأعمال

يحرص بنك الكويت الوطني على توفير الخدمات التي تلبي الاحتياجات المصرفية للعملاء والتي تتماشى مع نمط حياتهم، ومن هذا المنطلق يقدم البنك بطاقة العملات المتعددة Mastercard الوطني مسبقة الدفع، والتي توفر جميع احتياجات محبي السفر وأبرزها عدم الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية أثناء رحلاتهم.

ويمكن للعملاء طلب بطاقة العملات المتعددة Mastercard الوطني مسبقة الدفع، من خلال خدمة الوطني عبر الإنترنت وبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، حيث سيتم إيصال البطاقة لهم مجاناً. وبالإمكان استخدام

البطاقة عبر أجهزة الوطني للسحب الآلي أو أي من أجهزة السحب الآلي حول العالم ومن دون رسوم السحب النقدي، مما يجعل البطاقة تعمل بطريقة مشابهة لبطاقة السحب الآلي.

أيضاً بالإمكان تعبئة البطاقة بـ 15 عملة مختلفة وهي: الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، الدينار البحريني، الريال السعودي، الجنيه المصري، الريال القطري، الريال العماني، الدينار الأردني، الدولار السنغافوري، الدولار الكندي، الروبية الهندية، الفرنك السويسري، الجنيه الإسترليني، اليورو، والدولار الأميركي.

وبهذه المناسبة أعلن مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان قائلاً: «يأتي تقديمنا لبطاقة العملات المتعددة Mastercard الوطني مسبقة الدفع، في إطار التزامنا بالعمل على تسهيل حياة العملاء وخصوصاً من محبي السفر، حيث تعد هذه البطاقة وسيلة سهلة ومريحة للدفع بالعملة التي تناسب العميل خلال السفر مع إمكانية تعبئة البطاقة بـ 15 عملة دولية متنوعة، هذا بالإضافة إلى توفيرها مزايا إضافية متعددة».

وأضاف العثمان قائلاً أن بطاقة العملات المتعددة Mastercard الوطني مسبقة الدفع، تعد إحدى الحلول المصرفية العملية التي يقدمها الوطني لعملائه، مشيراً إلى أنها لا تقتصر فقط على العملاء من محبي السفر الدائم، ولكنها مناسبة أيضاً للطلاب عند سفرهم للخارج من أجل الدراسة.

وشدد العثمان على حرص بنك الكويت الوطني إلى البقاء بالقرب من عملائه والتعرف على جميع احتياجاتهم المصرفية، مؤكداً ثقته الكاملة بأن هذه البطاقة سوف تكون مناسبة تماماً لهم عند السفر، نظراً لسهولة التحكم بها وبالمزايا الكثيرة التي تتضمنها، وتشمل تلك المزايا: عروضاً مميزة على الفنادق، تسهيل إجراءات حجز الفنادق، بالإضافة إلى برنامج مكافآت الوطني والذي يضمن الكثير من العروض والخصومات لدى أشهر المحلات.

من جهته، أعلن جيريش ناندا، مدير عام Mastercard قائلاً: « نحن سعداء جداً بالتعاون مع بنك الكويت الوطني واطلاق بطاقة العملات المتعددة Mastercard الوطني مسبقة الدفع، والتي تقدم لعملاء الوطني وسيلة سهلة ومريحة للدفع لمشترياتهم عند السفر. العملاء يتطلعون اليوم إلى وسيلة جديدة ومتطورة، تعزز من تجربتهم خلال السفر ومع هذه البطاقة بات بإمكانهم الاستمتاع بإجازتهم من دون القلق حيال مخاطر الاحتفاظ بالمبالغ النقدية، وفي الوقت ذاته الاستفادة من الدفع بعملة البلد».

