مال وأعمال

أعلنت طيران الجزيرة، عن إطلاق رحلاتها لأول مرة إلى مدينة بودروم الساحلية في تركيا وذلك بواقع ثلاث رحلات أسبوعية. وتضاف هذه الرحلات الجديدة إلى جدول الرحلات التي أطلقتها الشركة مؤخراً إلى مطار صبيحة كوكجن الدولي (SAW) في اسطنبول بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، علاوة عن الرحلات اليومية المجدولة إلى مطار اسطنبول الجديد (IST).

وتأتي هذه الإنطلاقة استجابةً للطلب المتزايد على الوجهة الشهيرة بودروم الواقعة على بحر آيجه خلال ذروة السفر في موسم الصيف. كما يمكن للمسافرين من اختيار السفر إلى أي من مطاري صبيحة كوكجن الدولي أو مطار اسطنبول الجديد، إذ يقع مطار صبيحة كوكجن الدولي على الجانب الآسيوي من اسطنبول، فيما يقع مطار اسطنبول الجديد على الجانب الأوروبي من المدينة. وقال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «نحن سعيدون جداً بإطلاق رحلاتنا إلى بودروم خلال موسم الصيف، إذ يأتي ذلك كجزء من توسعنا المستمر على الخطوط التي تحوز على طلب عملائنا وخاصة عملائنا في الكويت. كما يسعدنا زيادة رحلاتنا إلى اسطنبول وتوفير عملائنا بخيارات إضافية للسفر إلى هذه الوجهة السياحية المميزة التي تبهر سيّاحها كل يوم بالمعالم التاريخية والثقافة المتجذرة والحيوية». يتمتع عملاء طيران الجزيرة بالعديد من الخدمات التي تسهل عليهم رحلتهم ابتداءً من أجهزة الحجز الذاتي، وامكانية تسجيل صعود الطائرة عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيقات الشركة المتوفرة للهواتف المحمولة، والخدمات الأخرى كمرافق ركن السيارات والسوق الحرة، وخدمة «شاشات الجزيرة» للترفيه على متن طائرات المتوفرة على جميع الرحلات، والرحلة السلسة عبر مبنى ركاب طيران الجزيرة T5 الذي تم تصميمه لتكون رحلة كل مسافر قصيرة وأقل إجهاداً. وتخدم شركة طيران الجزيرة 28 وجهة من الأكثر طلباً للأعمال والعطلات في الشرق الأوسط والهند وأوروبا ومنها دبي، البحرين، الدوحة، بيروت، عمّان، الإسكندرية، القاهرة، شرم الشيخ، أسيوط، الأقصر، سوهاج، جدّة، الرياض، الطائف، النجف، مشهد، كوتشي، مومباي، حيدر آباد، أحمد آباد، نيودلهي، لاهور، اسطنبول، بودروم، باكو وتبليسي.

