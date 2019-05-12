عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشفت شبكة «سي ان ان» نقلا عن مصدر دبلوماسي قوله ان البيت الأبيض تواصل مع مسؤولين سويسريين لتمرير رقم هاتف للايرانيين للاتصال بالرئيس الأميركي دونالد ترامب اذا طلب الايرانيون من السويسريين ذلك.

وكان ترامب قال في مؤتمر صحافي الخميس: «أود ان ارى من ايران، اود ان اراهم يتصلون بي». وأضاف: «يجب ان يتصلوا. اذا فعلوا ذلك فسنكون منفتحين على الحديث معهم». وقال المصدر الدبلوماسي ان السويسريين على الأرجح لن يسلموا الرقم ما لم يطلب الايرانيون ذلك بالتحديد، مضيفا «لم يطلب الايرانيون ذلك بعد، ومن غير المرجح ان يطلبوا ذلك». من جهة ثانية اعلنت وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» انها ارسلت سفينة هجومية برمائية وبطارية صواريخ باتريوت الى الشرق الأوسط لتعزيز قدرات حاملة طائرات تم ارسالها من اجل التصدي لتهديدات ايران. وباتت السفينة الحربية «يو اس اس ارلينغتون» التي تضم على متنها قوات من المارينز وعربات برمائية ومعدات ومروحيات في طريقها الى الشرق الأوسط. وجاء في بيان «البنتاغون» ان هذه التعزيزات «ستنضم الى حاملة الطائرات يو اس اس ابراهام لينكولن وقاذفة تابعة لسلاح الجو الأميركي في منطقة الشرق الأوسط، ردا على مؤشرات رفع الجاهزية الايرانية لشن عمليات هجومية ضد القوات الأميركية ومصالحنا». وقالت وزارة الدفاع الاميركية انها «تواصل مراقبة انشطة النظام الايراني وجيشه وشركائه عن كثب» مشددة بالوقت نفسه على ان الولايات المتحدة «لا تسعى لنزاع مع ايران». وأضاف البيان «نحن على استعداد للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة». في المقابل اكد يد الله جواني مساعد القائد العام للحرس الثوري الايراني ان طهران لن تجري اي محادثات مع الولايات المتحدة، وأن واشنطن «لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري» ضد طهران. ونقلت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية عن جواني قوله ان ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى من خلال ارسال حاملة طائرات الى المنطقة لاخضاع الشعب الايراني واجبار السلطة على التفاوض. وأضاف جواني ان الرئيس الأميركي كان يعتقد انه عبر العقوبات والضغوط «ستتعرض ايران لاضطرابات وسترضخ للتفاوض مع اميركا للخلاص من الانهيار لكن هذا الأمر لم يحدث، بل توصل الأميركيون الى نتيجة انه يجب اضافة اشياء اخرى الى هذه العقوبات... وانتهجوا نوعا من تهديدات الحرب». وتابع مساعد قائد الحرس الثوري الايراني بالقول «يعتقد الأميركيون انهم اذا ما اضافوا نوعاً من التحركات العسكرية الى الحظر والضغوط الاقتصادية، فان الشعب الايراني سيرتعب وسيرضخ مسؤولو ايران للتفاوض».

