عربيات ودوليات

لندن- دبي- الوكالات: ذكرت مصادر ملاحية ان الادارة الأميركية للملاحة البحرية وجهت تحذيرا مفاده ان ايران قد تستهدف سفنا تجارية اميركية، بما يشمل ناقلات النفط اثناء ابحارها عبر الممرات المائية في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الادارة الأميركية للملاحة البحرية في مذكرة وزعت الخميس ان احتمالات اتخاذ ايران او وكلائها في المنطقة اجراءات ضد مصالح الولايات المتحدة وشركائها تزايدت منذ بداية مايو. وأضافت ان تلك المصالح تشمل البنية التحتية لانتاج النفط بعد ان هددت طهران باغلاق مضيق هرمز الذي يمر منه نحو ثلث الخام المنقول بحرا في العالم. وقالت ادارة الملاحة البحرية «ايران ووكلاؤها قد يردون باستهداف السفن التجارية بما يشمل ناقلات النفط، او السفن الحربية الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب او الخليج».

وأضافت «التقارير تشير الى استعداد ايراني متزايد لتنفيذ عمليات هجومية ضد القوات والمصالح الأميركية».

وتمر الملايين من براميل النفط يوميا عبر تلك الممرات البحرية من الدول المنتجة في الشرق الأوسط الى الأسواق العالمية.

وتزايد التوتر بين طهران وواشنطن منذ ان قررت ادارة ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني قبل عام وبدأت في اعادة فرض عقوبات صارمة على الجمهورية الاسلامية.

وقال نائب الأميرال جيم مالوي، قائد الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين، لوكالة «رويترز» ان القوات الأمريكية رفعت حالة الاستعداد على الرغم من ان جيش بلاده لا يسعى لخوض حرب مع ايران ولا يعد لذلك.

وقالت الادارة الأمريكية للملاحة البحرية انها تحث السفن التي ترفع العلم الأميركي على التواصل مع الأسطول الخامس، الذي يتولى حماية السفن التجارية في المنطقة، قبل يومين على الأقل من الابحار عبر مضيق هرمز.

وشددت واشنطن العقوبات المفروضة على ايران هذا الشهر اذ الغت الاعفاءات التي كانت تسمح لبعض الدول بشراء نفطها بهدف وقف صادرات الخام الايراني بالكامل. وردت ايران بتخفيف القيود عن برنامجها النووي فيما يتعلق بمخزونات بعض المواد لكنها ملتزمة بالحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي بالحد من انشطة تخصيب اليورانيوم. الى ذلك نقلت وكالة الطلبة الايرانية للأنباء عن رجل الدين البارز آية الله يوسف طبطبائي نجاد قوله في مدينة اصفهان في وسط البلاد «أسطولهم ذو المليار (دولار) يمكن تدميره بصاروخ واحد».

وشارك آلاف الايرانيين في مسيرات رعتها الدولة يوم الجمعة للتعبير عن دعمهم لقرار الحكومة يوم الأربعاء تقليص الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق المبرم في عام 2015 مع القوى العالمية وهددت ايران بمزيد من الاجراءات اذا لم توفر لها الدول الموقعة على الاتفاق الحماية من العقوبات الأميركية.

