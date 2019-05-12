عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشفت وكالة «بلومبرغ» الأميركية ان المعلومات التي حصلت عليها تؤكد عدم مغادرة اي من ناقلات النفط موانئ التحميل الايرانية منذ ان انهت الولايات المتحدة الاعفاءات التي منحتها لبعض الدول لشراء النفط من ايران مطلع هذا الشهر. وذكرت الوكالة ان بيانات تتبع ناقلات النفط التي جمعتها لم ترصد اي ناقلة تغادر موانئ ايران او تتحرك الى موانئ اجنبية او باتجاه احد عملائها الرئيسيين مثل الصين والهند.

ومطلع هذا الشهر انتهت فترة الاعفاء التي منحتها الولايات المتحدة وسمحت بموجبها لثماني دول بشراء النفط الايراني.

