عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: كشفت مصادر اميركية ان مبنى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي ايه» الشهير بـ«لانغلي» شهد يوم 29 ابريل الماضي اجتماعا غير اعتيادي ضم مستشار الامن القومي، جون بولتون، وكبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين والامنيين الاميركيين بهدف مناقشة ملف ايران. ونقلت شبكة «ان بي سي نيوز» عن مسؤولين قولهم «ان الاجتماع حضره الى جانب بولتون كل من مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل، ووزير الدفاع بالوكالة باتريك شهانهان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جو دانفورد، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ومدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس» على ما اورد موقع « ايلاف» الاخباري. وجرت العادة ان تعقد اجتماعات الأمن القومي في البيت الأبيض وبحسب مسؤولين حاليين وسابقين فانه من النادر جدًا ان يحضر كبار مسؤولي البيت الأبيض او اعضاء مجلس الوزراء اجتماعًا في مقر وكالة الاستخبارات المركزية. واكد المسؤولون «ان النقاش لم يتناول المعلومات الاستخباراتية التي ادت الى ارسال حاملات طائرات وقاذفات صاروخية الى الشرق الأوسط»، ولكنهم لم يوضحوا ما تناوله الاجتماع.

