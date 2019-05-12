عربيات ودوليات

واشنطن- د. ب. أ: يتوجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الى العاصمة الروسية موسكو فيما يدعو الرئيس دونالد ترامب مجددا الى تحسين العلاقات الآن في الوقت الذي انهى فيه المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقه. وذكرت وكالة انباء «بلومبرغ» ان بومبيو سوف يلتقي دبلوماسيين اميركيين في السفارة الأمريكية في موسكو الاثنين قبل ان يواصل الى سوتشي لاجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين وغيره من المسؤولين البارزين. ولدى وزير الخارجية 48 ساعة، لاجراء مناقشات بشأن نزاعات بين الدولتين تشمل اوكرانيا وفنزويلا وسورية الى جانب استمرار الاتهامات بالتدخل في الانتخابات. ومع انتهاء تحقيق مولر عاد ترامب الى الاشارة باهتمامه بتحسين العلاقات الأميركية الروسية، حيث تحدث مع بوتين لأكثر من ساعة الأسبوع الماضي ثم كتب تغريدة مفادها ان هناك «امكانية هائلة في علاقة جيدة ورائعة مع روسيا».

