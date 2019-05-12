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واشنطن - الوكالات: قدم برلمانيون ديموقراطيون ومنظمات تقدمية في واشنطن عرائض وقعها في المجموع اكثر من 10 ملايين شخص يطلبون من الكونغرس اطلاق اجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وعرض النائبان رشيدة طليب وآل غرين وممثلو عدد من المنظمات بينها «موف اون» و«ويمنز مارش»، امام مبنى الكونغرس مفتاح «يو اس بي» يتضمن هذه العرائض. وأمام لوحة كتب عليها «ترامب يجب ان يرحل»، قال غرين «لدينا بين ايدينا عشرة ملايين سبب لأن نكون هنا اليوم».

من جهتها صرحت رشيدة طليب التي تدعو الى اقالة ترامب منذ اشهر «في مواجهة هذه الحقبة، هذه الحقبة القاتمة لبلدنا، حان الوقت، من وجهة نظري، للكفاح». وكانت طليب، العضو في مجلس النواب منذ يناير، قدمت مشروع قرار يدعو اللجنة القضائية الى التحقيق لمعرفة ما اذا كان الرئيس ارتكب افعالا تبرر بدء اجراءات لعزله.

وفي مواجهة الجناح التقدمي للحزب يتبنى القادة الديموقراطيون موقفا اكثر اعتدالا، مؤكدين ان اجراءات العزل التي لاتتمتع بالشعبية حسب استطلاعات الرأي، يمكن ان تؤدي الى انقسام في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 325 مليون نسمة، مع اقتراب موعد الانتخابات التي ستجرى في 2020.

من جهة ثانية، وفي مواجهة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، يهيمن الجمهوريون على مجلس الشيوخ المكلف بالاستجواب في اجراءات العزل ومن المرجح ان يبرئ ترامب.

لكن منذ اسابيع توتر الوضع بين الديموقراطيين والبيت الأبيض الذي يرفض التعاون في عدد من التحقيقات البرلمانية، معتبرا ان طلباتهم «غير مبررة ودوافعها سياسية».

وهذا ما دفع رئيسة مجلس النواب الأميركي، الديموقراطية نانسي بيلوسي الى التصريح ان الولايات المتحدة تمر بـ«أزمة دستورية» بسبب رفض الرئيس ترامب التعاون مع التحقيقات العديدة التي تجريها لجان في الكونغرس بمجلسيه ولاسيما بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية. ولاحقاً، لمحت بيلوسي الى ان الكونغرس قد يكون في صدد اعداد اجراءات اخرى للتعامل مع قضية عرقلة التحقيقات التي يقوم بها.

يواجه ترمب جونير الابن البكر للرئيس الأميركي عقوبة السجن لخمس سنوات بسبب اتهامه بالكذب على الكونغرس بشأن مشروع كانت شركة والده تسعى الى تنفيذه في العاصمة الروسية موسكو في عام 2016.

وأصدرت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي مذكرة استدعاء الخميس بحق جونيور للمثول امامها واستجوابه حول بعض ما قاله خلال شهادة ادلى بها امام اللجنة في سبتمبر عام 2017. وكان الابن زعم ان لا علاقة له بمشروع بناء ناطحة سحاب كانت شركة والده تنوي تنفيذه في موسكو لكنه «أحيط بمعلومات عامة حول المشروع»، لكن تقرير المدعي الخاص روبرت مولر، الذي نشر في الشهر الماضي، كشف ان الابن هو من قاد المفاوضات مع الروس لانجاز المشروع خلال عامي 2013 و2014.

وقبل ادلائه بالشهادة، ابلغ جونيور انه قد يواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، اذا ما كذب على اللجنة او قدم معلومات مضللة. وقال عضو اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الديموقراطي ريتشارد بلومنتال ان «دونالد ترمب جونيور يجب ان يذهب الى السجن، اذا لم يمتثل للاستدعاء من اجل ايضاح شهادته السابقة حول التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية عام 2016».

وفي مقابلة مع قناة «سي ان ان» من مقر الكونغرس، قال بلومنتال «لاتوجد حصانة لدونالد ترمب جونيور انه قدم معلومات متضاربة مع نتائج تقرير مولر، هناك عدد من الاجابات التي قدمها يمكن الطعن فيها بناءً على الحقائق التي ظهرت اخيرًا».

وأوضح ان الابن «أبلغ قبل شهادته انه قد يسجن لمدة تصل الى خمس سنوات، اذا ثبت انه قدم معلومات كاذبة». اضاف عضو اللجنة اللقضائية انه «خلال الشهادة لاحظ ان الاجابات التي قدمها الابن كانت مضللة وغير صحيحة».

