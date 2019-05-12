عربيات ودوليات

رام الله - د. ب. أ: دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين اتحاد الاذاعات الأوروبية الى سحب اي مواد ترويجية لمسابقة «يورو فيجن للأغنية 2019» التي تم تصويرها في مدينة القدس احتراما لحقوق الشعب الفلسطيني وقواعد القانون الدولي. وطالبت الخارجية في رسالة للاتحاد نشرتها وكالة الانباء الفلسطينية «وفا» امس بـ«عدم السماح لاسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باستغلال هذا الحدث العالمي لترسيخ استعمارها، واخفاء واقعها الاستعماري وممارسات التمييز العنصري وانتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق، نظرا لما يتمتع به اتحاد الاذاعات الأوروبية من القدرة على التأثير على الرأي العام العالمي، بما قد يسهم في تطويع الفكر، وقبول سلوكها وممارسات اسرائيل غير القانونية».

وشددت الخارجية على ان «ماتقوم به سلطات الاحتلال من بث مواد ترويجية تلغي وجود دولة فلسطين عن الخارطة المستخدمة كشعار للمسابقة ودون وجود موقف رافض وواضح من اتحاد الاذاعات يشكل اعترافاً ضمنياً من قِبل يوروفجن بهذه السياسات الاسرائيلية غير المشروعة التي تنتهك القانون الدولي وقانون حقوق الانسان بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وغيرها من الحقوق الثقافية، بما يتنافى مع سياسات الاتحاد الأوروبي وهو امر غير مقبول» وعبرت الخارجية في رسالتها، عن «موقفها الرافض لاقامة هذا الحدث المهم مع دولة استعمارية تنتهك القانون الدولي بلا هوادة، وتضطهد الفلسطينيين، وكذلك تضم الأراضي بشكل غير قانوني وتنهب الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني».

وقالت ان «اصرار اتحاد الاذاعات الأوروبية على الاستمرار في بث المواد الترويجية لاسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في مسابقة هذا العام بالرغم من الضغط الرسمي والشعبي والدولي، يضع الاتحاد تحت مسؤولية التواطؤ المباشر في تزوير هوية المدينة المقدسة وتاريخها الوطني».

وفي هذا السياق شددت وزارة الخارجية والمغتربين على ان «رسالة الفن ورسالة اليورو فيجن يجب ان تتنافى مع الاستعمار والاحتلال» وطالبت «اليورو فيجن» بـ«اتخاذ مواقف واضحة تجاه استغلالها من قبل اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال». وأكدت على ضرورة ان «يتسق اتحاد الاذاعات الأوروبي مع مواقف الاتحاد الأوروبي ومبادئ القانون الدولي الراسخة في احترام وضمان احترام حقوق الشعوب ومنع تزوير روايتها وتاريخها وتراثها».

وكان مبعوث الرئيس الأميركي لعملية السلام بالشرق الأوسط جيسون غرينبلات قال، إن القيادة الفلسطينية تسعى إلى وأد خطة السلام المعروفة بصفقة القرن حتى قبل الكشف عنها.

وحث غرينبلات حكومة رام الله على الانتظار حتى ترى تفاصيل خطة السلام.

ونوه المسؤول الأميركي بأن الخطة قد تقدم للفلسطينيين شيئا يثير حماسهم ويغير موقفهم الحالي، عليهم أن يتحلوا بالصبر وينتظروا حتى إعلان الخطة.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز، رفض غرينبلات، أحد مهندسي الخطة التي يصفها ترامب بأنها «صفقة القرن»، استنكار مسؤولين فلسطينيين لمقترحات السلام المنتظرة التي يرون أنها ستكون منحازة بشدة لإسرائيل، وأنها ستوجه ضربة لهدف إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف غرينبلات الذي تبادل الانتقادات علنا مع مسؤولين فلسطينيين كبار أن «أي طرف يقول إن الخطة ولدت ميتة، ولا يمنحها الكثير من الاهتمام والعمل الشاق فستكون فرصة كبيرة ضائعة».

