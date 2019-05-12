عربيات ودوليات

أدى 180 الف فلسطيني ممن تزيد اعمارهم على الأربعين عاما، صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل برحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط اجواء ايمانية وروحانية عمّت «الأقصى» والمدينة المقدسة وبلدتها القديمة.

وجرت صلاة الجمعة تزامنا مع اجراءات مشددة شرعت بها سلطات الاحتلال، من خلال الانتشار الواسع لعناصر قواتها ودورياتها العسكرية والشرطية ووحداتها في مختلف انحاء المدينة المقدسة، خاصة على الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس المحتلة، وعلى طول مقاطع جدار الضم والتوسع العنصري المُلتف حول المدينة، ووسط المدينة وعلى بوابات القدس القديمة وبالقرب من ابواب المسجد الاقصى الرئيسية «الخارجية».

كما اغلقت سلطات الاحتلال محيط سور القدس التاريخي، والطرقات والشوارع المؤدية الى البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وحيا الشيخ احمد سليم في خطبة الجمعة الفلسطينيين الذين جاؤوا الى المسجد الأقصى «لتأكيد تمسكهم بقبلتهم الأولى».

ودعا الفلسطينيين الى الوحدة «لمواجهة التحديات وعلى رأسها صفقة القرن الأميركية».

وكان آلاف الفلسطينيين ادوا صلاة الفجر في المسجد الاقصى وآثر قسم كبير منهم الرباط في المسجد والتعبد فيه بانتظار صلاة الجمعة.

