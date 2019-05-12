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صنعاء- جنيف - الوكالات: بدأ الحوثيون في اليمن امس انسحابا جزئيا من موانئ الحديدة، تحت رقابة اممية حسبما ذكرت الجماعة فيما ذكرت قناة «العربية» الاخبارية ان الأمم المتحدة اعلنت انها ستراقب انسحاب الحوثيين من الحديدة جزئياً والذي يستمر لمدة ثلاثة ايام.

وكان اللفتنانت جنرال مايكل لوليسجارد، الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة، قال ان الحوثيين ينوون بدء الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وذكرت لجنة تنسيق اعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة في بيان الجمعة ان الحوثيين سينفذون «انسحابا مبدئيا احادي الجانب» في الفترة من 11 الى 14 مايو من ميناء الصليف الذي يستخدم في نقل الحبوب وميناء رأس عيسى النفطي اضافة الى الحديدة، الميناء الرئيسي في البلاد.

ورسمت اللجنة، التي يقودها اللفتنانت جنرال مايكل لولزغارد الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاتفاق خطط سحب القوات بموجب اتفاق تم التوصل اليه في ديسمبر في السويد وكان اول انفراجة كبرى في جهود احلال السلام وانهاء الحرب التي تسببت في مقتل عشرات الآلاف ودفعت اليمن لشفا المجاعة.

وتعطل مرارا تنفيذ الاتفاق بسبب غياب الثقة بين الطرفين المتحاربين، جماعة الحوثي المتحالفة مع ايران من جهة والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المدعومة من تحالفدعم الشرعية بقيادة السعودية من جهة اخرى.

وذكر بيان لجنة تنسيق اعادة الانتشار ان بعثة الأمم المتحدة ستراقب الانسحاب، وهو خطوة اولى في طريق تنفيذ اتفاق السلام، مشيرا الى ان من المهم ان تلي الخطة «الاجراءات الدائمة الملزمة التي تتسم بالشفافية من جانب الطرفين للوفاء الكامل بما عليهما من التزامات».

وأضاف ان من شأن الانسحاب ان يسمح للأمم المتحدة بالقيام «بدور قيادي في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر في ادارة الموانئ» وأن يحسن من عمليات تفتيش المنظمة الدولية على الشحنات.

وقال صادق دويد المتحدث باسم وفد الحكومة اليمنية الى لجنة تنسيق اعادة الانتشار على تويتر ان انسحاب الحوثيين «الخطوة الأولى من المرحلة الأولى. ندعم تنفيذ الاتفاق». وانتقد وزير الاعلام اليمني معمر الارياني على تويتر عرض الحوثيين بشأن اعادة الانتشار ووصفه بأنه غير دقيق ومضلل. وأضاف «عرض المليشيا الحوثية لاعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى بدءا من السبت غير دقيق ومضلل واستنساخ لمسرحية تسليم المليشيا ميناء الحديدة لعناصرها، فأي انتشار احادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد،هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به». وقال دويد ان الحكومة ستحمل الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ اتفاق ديسمبر «وفق ما تم التوافق عليه من التحقق والمراقبة وازالة الألغام والعوائق والمظاهر العسكرية».

