مال وأعمال

أوضحت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) أن أسواق الأسهم العالمية شهدت ارتفاعاً خلال شهر أبريل حيث ارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بنسبة 3.37% خلال الشهر. في الأسواق المتقدمة، سجل مؤشر NIKKEI 225 الياباني أفضل أداءً يليه مؤشر CAC 40 الفرنسي. وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة +3.93% بسبب الأرباح الفصلية القوية التي حققتها الشركات الكبرى والزيادة القوية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بواقع +3.2% خلال الربع الأول، على الرغم من الضعف العالمي والتوتر التجاري المستمر مع الصين. في الكويت، اطلقت هيئة السوق المالية المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق. حيث سوف تشمل المرحلة الاستخدام الكامل للإقراض والاقتراض بالأسهم (SLB) وتفعيل البيع على المكشوف، وتعديل جلسة تداول على سعر الاغلاق، واقرار قانون الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (REITs) وتمثل المرحلة الثالثة خطوة إضافية في مشروع تطوير السوق، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى في مايو 2017 والمرحلة الثانية في أبريل 2018. في السعودية، من المتوقع أن ينمو قطاع الخدمات اللوجستية إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2024. حيث تركز الحكومة على التصنيع وتحسين البنية التحتية للنقل لتصبح مركزا لإعادة الشحن. علاوة على ذلك، فإن نقل البضائع بالسكك الحديدية غير مستغل بشكل كاف، لذلك تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة من خلال تطوير خطوط سكك حديدية جديدة. ارتفعت أسهم دول مجلس التعاون الخليجي وفقًا لمؤشر MSCI GCC IMI بنسبة +4.69% بقيادة مؤشر تداول الاسهم السعودي، ثم مؤشر سوق دبي المالي. حيث ارتفع مؤشر تداول للأسهم السعودية بنسبة 5.50% وكانت القطاعات الأفضل أداءً هي التجزئة بنسبة +10.86%، وقطاع التأمين بنسبة + 8.91%، وقطاع البنوك بنسبة +8.60%. في دولة الإمارات العربية المتحدة، قفز مؤشر سوق دبي المالي +5.02% مع أداء قوي من قطاع الخدمات بنسبة +14.56%، وقطاع البنوك بنسبة +11.64%، وقطاع التأمين بنسبة +7.86%. في أبو ظبي، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.61+%، والذي يأتي أساسًا من قطاع البنوك بنسبة +5.51%، وقطاع الخدمات بنسبة +%5.23. كما ارتفع مؤشر قطر +3.03% حيث ارتفع قطاع البنوك بنسبة 6.94%، يليه قطاع النقل +4.40% وقطاع التأمين +3.45%. في البحرين، ارتفع مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بنسبة 1.46% مع أداء قوي من قطاع الصناعات بنسبة 3.05%.

في الكويت، ارتفع مؤشر السوق العام +0.22% مع مساهمة إيجابية من قطاع السلع الاستهلاكية بارتفاع بنسبة +4% وقطاع الخدمات المالية بنسبة +2.02%. أما في عمان، فقد انخفض مؤشر MSM 30 بنسبة -0.95%، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض في القطاع المصرفي بنسبة -3.11%.

