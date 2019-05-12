مال وأعمال

أكدت الخطوط الجوية الكويتية تحقيقها ارتفاعا ملفتا تعتز به في مجال دقة المواعيد في اجمالي الرحلات المسيرة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأشارت (الكويتية) في بيان صحافي الى ان معدل نموها ارتفع من 59 في المئة في عام 2018 إلى 83 في المئة خلال الربع الأول من عام 2019. وذكرت أن «التقرير المتداول في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن البيانات التي نقلتها وكالة (بلومبيرغ) الاخبارية عن شركة (إير هيلب) والتي تم إدراج (الكويتية) فيها ضمن الشركات العشر الأقل انضباطا بنسبة 42 في المئة معلومات غير صحيحة ولا تعكس الواقع». ونفت الشركة صحة تلك المعلومات مؤكدة تحقيقها ارتفاعا في هذا الشأن ما وضعها بالمراتب الأولى في المقياس لأداء شركات الطيران على عكس ما ورد في التقرير المذكور.

وبينت أن تحقيق ذلك التحسن الكبير جاء بفضل الجهود الحثيثة والمشكورة التي بذلتها الإدارة التنفيذية وجميع أبناء (الكويتية) المخلصين في الدوائر التشغيلية داخل الكويت وخارجها تنفيذا للاستراتيجية وخطة العمل المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.

