مال وأعمال

أعلن كل من تطبيق «كوفي»، وشركة «ديليفرو»، عن توقيع اتفاقية تعاون في المجال اللوجيستي والتكنولوجي تهدف إلى تحقيق نمو وانتشار أسرع لكلتا الشركتين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدءاً في الكويت كمرحلة أولية ثم في الإمارات والسعودية في المرحلة الثانية لتشمل الاتفاقية فيما بعد جميع أنحاء المنطقة وذلك ضمن الخطة التوسعية المشتركة بينهما. وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق «كوفي»، علي الإبراهيم: «ما تم الاتفاق عليه اليوم هو أكبر من اتفاقية تعاون بين تطبيق «كوفي» و«ديليفرو». هذه الاتفاقية تدل على التطور المستمر في عالم التطبيقات والتجارة الإلكترونية في المنطقة والذي دخل اليوم مرحلة جديدة يمكن هذه التطبيقات من تخطي الحدود الجغرافية بسلاسة ومسؤولية وجعل الشرق الأوسط سوق واحد وموحد. وقال مدير عام شركة «ديليفرو»، أنيس حرب اننا نسعى في ديليفرو دائماً إلى توصيل الطعام والشراب المفضل لعملائنا متى ما أرادوا، لذلك يسعدنا كثيراً التعاون مع تطبيق «كوفي» لتقديم تجربة توصيل مميزة لعملائنا من محبي القهوة ترضي توقعاتهم. وقالت المدير العام لشركة «ديليفرو» في الكويت، سهام الحسيني انه يسرنا التعاون مع واحدة من أنجح الشركات الحديثة في مجال التكنولوجيا الخدماتية والتي أثبتت قدرتها على توفير منتج عالي الجودة من خلال بنية تحتية وتقنية متطورة جداً حصدت من خلالها على ثقة وإقبال المستخدمين. وإننا من خلال هذا التعاون نسعى لإرضاء عملائنا وتقديم أفضل الخدمات لتوصيل قهوتهم».

