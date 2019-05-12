دوليه

اليوم حين يطلق الحكام صافرة نهاية مباريات المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإنكليزي ستبدأ احتفالات تتويج أحد قطبين، مانشستر سيتي حامل اللقب، أو مطارده حتى الرمق الأخير ليفربول.

وستفتح هذه الصافرة باب المجد على مصراعيه لواحد من فريقين في شمال إنكلترا تفصل بينهما حتى الآن نقطة واحدة لا غير: سيتي المتصدر الباحث عن لقبه الرابع في المواسم السبعة الأخيرة والثاني تواليا بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، أو ليفربول بقيادة الألماني يورغن كلوب، اللاهث خلف لقب في بطولة إنكلترا للمرة الأولى منذ 1990.

وفي مواجهة سيتي لمضيفه برايتون، واستضافة ليفربول لولفرهامبتون، ستحسم وجهة لقب دوري شهد منافسة شرسة حتى المرحلة الأخيرة التي تقام كل مبارياتها بالتوقيت ذاته. سيناريو مشوق يعكس مثاليا هيمنة الأندية الإنكليزية قاريا هذا الموسم: ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري الأبطال، وأرسنال وتشلسي في نهائي يوروبا ليغ.

وقدم سيتي وليفربول كل شيء هذا الموسم: غزارة في الأهداف، نجاح في التكتيك، مثابرة، وكرة قدم ممتعة غالبا ما دفعت المشجعين الى حبس أنفاسهم في اللحظات الأخيرة من مباريات لم تحسمها سوى صافرة الحكم.

والأرقام كفيلة باختصار موسم ليس كغيره: 95 نقطة لسيتي، 94 لليفربول، 91 هدفا لسيتي، 87 لليفربول، 31 فوزا لسيتي مقابل تعادلين وأربع هزائم، 29 فوزا مقابل سبع تعادلات وخسارة واحدة فقط لليفربول. نتائج المراحل الأخيرة معيار أيضا حيث تخطى سيتي عثرة ديسمبر عندما تلقى ثلاثة هزائم في أربع مباريات، ومضى منذ 30 من الشهر المذكور لتسجيل هزيمة واحدة فقط و17 انتصارا بينهما 13 فوزا متتاليا يحملها الى ملعب برايتون اليوم، آملا في أن يصبح أول فريق يحتفظ بلقب الدوري الممتاز منذ غريمه مان يونايتد (2009).

في المقابل، تعافى ليفربول الذي تصدر خلال الموسم بفارق سبع نقاط، من عثرة خسارة وأربع تعادلات في تسع مباريات بين بداية 2019 والثالث من مارس، ليدخل مباراة ولفرهامبتون مع ثماني انتصارات متتالية في الدوري المحلي، والأهم بمعنويات ريمونتادا مذهلة حققها في نصف نهائي دوري الأبطال، بقلب تأخره أمام برشلونة الإسباني 0-3 ذهابا، الى فوز برباعية نظيفة في أنفيلد.

وقال غوارديولا بعد الفوز على ليستر سيتي 1-0 في المرحلة ما قبل الأخيرة اللاعبون ناضجون، وتتبقى لنا مباراة واحدة سيكون الأمر صعبا في برايتون. لقد انتزعوا نتيجة جيدة من أرسنال (1-1 على ستاد الإمارات في لندن في المرحلة الماضية). لعبنا ضدهم قبل أسابيع وكانت المباراة صعبة (1-0 في نصف نهائي كأس إنكلترا).

وتابع سيلعبون (برايتون) من أجل الفخر لكن الأمور هي بين أيدينا. كنا متأخرين بفارق سبع نقاط (عن ليفربول) في الترتيب لكننا لا نستسلم أبدا. ما زلنا في المنافسة وحققنا 13 انتصارا متتاليا.

وسيكون سيتي أمام فرصة إثبات موقعه كالطرف الأقوى في كرة القدم الإنكليزية، اذ أن إحرازه لقب الدوري سيجعله أقرب الى الثلاثية المحلية، اذ سبق له أن توج بلقب كأس الرابطة، ويخوض نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ضد واتفورد في 18 مايو.

وفي انتظار نهائي دوري الأبطال في الأول من يونيو، ستكون مهمة كلوب إعادة تصويب تركيز لاعبيه على اللقب المحلي الذي ينشده المشجعون في أنفيلد منذ 29 عاما.لكن المباراة التاريخية التي قدمها ليفربول الثلاثاء ضد برشلونة ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في أنفيلد، ستبقى عالقة في الأذهان لفترة طويلة، وستشكل زادا للاعبين عندما يستضيفون ولفرهامبتون على الملعب ذاته، وتعزز ثقتهم بالقدرة على تحقيق ما قد يبدو مستحيلا قبل بدء اللعب.

وخارج سباق اللقب، تبدو الأمور شبه محسومة على باقي الصعد، لاسيما لجهة البطاقتين المتبقيتين لدوري الأبطال في الموسم المقبل، اذ يحتل تشلسي المركز الثالث مع 71 نقطة أمام توتنهام الرابع (70 نقطة).ويبدو توتنهام المبعد بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال، المتأهل الرابع منطقيا الى دوري الأبطال، اذ يحظى بفارق أهداف مريح عن أرسنال.

