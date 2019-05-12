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دوليه

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مشاركة صلاح واردة


أكد الالماني روغن كلوب مدرب ليفربول ثاني الدوري الانكليزي اول من امس احتمال عودة نجمه الدولي المصري محمد صلاح الى اللعب اليوم في المباراة ضد ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الأخيرة من البريمر ليغ.
ولدى سؤاله عن امكانية خوض صلاح العائد للتو من اصابة في الرأس تعرض لها في المرحلة الماضية ضد نيوكاسل، المباراة الاخيرة في الدوري، قال كلوب «أعتقد ذلك».وأضاف المدرب الألماني «لقد بدا على ما يرام (الثلاثاء) خلال احتفالات ما بعد المباراة» في إشارة إلى الفوز الكبير الذي حققه النادي الانكليزي برباعية نظيفة على ضيفه برشلونة الاسباني في اياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال اوروبا وقلبه الطاولة على النادي الكاتالوني عقب خسارته بثلاثية نظيفة ذهابا في برشلونة، ليضمن بطاقته الى النهائي الثاني على التوالي في المسابقة. وتابع «الأربعاء والخميس، ركض منفردا، والجمعة سيشارك في حصتنا التدريبية».وخرج صلاح على حمالة في اواخر مباراة فريقه ضد نيوكاسل السبت مصابا برأسه اثر احتكاك مع حارس الاخير السلوفاكي مارتن دوبرافكا، فغاب عن مباراة الثلاثاء ضد برشلونة.


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