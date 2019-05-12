دوليه

أبدى نادي ارسنال الانكليزي «خشيته العميقة» من عدم تمكن لاعبه وسطه الأرميني هنريك مخيتاريان من المشاركة أمام جاره تشلسي في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» والتي تقام في باكو على خلفية توتر سياسي بين أرمينيا وأذربيجان.

وعبّر فريق «المدفعجية» عن قلقه من تكرار ما حصل مع الدولي الارميني الذي غاب عن لقاء قره باغ الاذربيجاني 3-0 في دور المجموعات، بسبب نزاع حول منطقة ناغورني كاراباخ، بعدما حجز ارسنال بطاقته لنهائي يوروبا ليغ في 29 مايو الحالي في العاصمة الاذربيجانية باكو على حساب فالنسيا الاسباني بفوزه عليه 7-3 في مجموع المباراتين.

ونشر النادي اللندني بيانا جاء فيه «نسعى للحصول على ضمانات من الاتحاد الاوروبي لكرة القدم «يويفا» بانه سيكون من الآمن ان يسافر هنريك مخيتاريان إلى باكو لخوض نهائي يوروبا ليغ، مع ما يطلبه ارسنال وميكي (كنية اللاعب) لادراجه ضمن تشكيلتنا».

وتابع «لم نتلقَ حتى الآن أي ضمانات مقبولة، ونأمل في أن يتمكن «يويفا» من توفير هذه الضمانات على الفور»، قبل أن يختم «نحن بالطبع قلقون كثيرا بأن يؤدي موقع النهائي الى عدم تمكن ميكي من اللعب في النهائي الاوروبي».

في المقابل قال «يويفا» في بيان لوكالة «بي ايه» البريطانية «إنه اجراء معياري لـ «يويفا» ارسال خطابات دعم للجمعيات والاندية والسفارات من أجل الحصول على تأشيرات للاعبين والسماح لهم باللعب في المسابقات الاوروبية».

