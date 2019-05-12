دوليه

أعلن نادي تشلسي ثالث الدوري الإنكليزي اول من امس أنه مدد عقد مدافعه الدولي البرازيلي السابق دافيد لويز حتى عام 2021. وكان العقد الحالي للويز (32 عاما) ينتهي في نهاية الموسم الحالي، وقد خاض المدافع البرازيلي مفاوضات مع النادي اللندني من أجل تمديده.

وقال لويز لموقع النادي «أنا سعيد هنا وللحصول على فرصة البقاء. أعشق هذا النادي ولدي دوما طموح لاعب شاب». وكان لويز صرّح في معرض رده على سؤال عما إذا كان سيبقى في صفوف تشلسي الموسم المقبل قبل الاعلان عن تمديد عقده «نعم، أعتقد ذلك. قريبا سيعرف الجميع. سيكون ذلك قبل المباراة النهائية للدوري الأوروبي، في غضون خمسة أيام». وأضاف غداة مساهمته في بلوغ النادي اللندني المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بالفوز على إينتراخت فرانكفورت بركلات الترجيح «أحب هذا النادي. لحظاتي الرائعة في كرة القدم كانت هنا، خاصةً الألقاب الأوروبية - دوري الأبطال والدوري الأوروبي».وتابع «علاقتي مع المشجعين كانت دائما رائعة منذ اليوم الأول الذي لعبت فيه هنا. أحاول فقط بذل قصارى جهدي وجعلهم سعداء».

