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دوليه

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مونبلييه هزم سانت إتيان


أبقى فريق مونبلييه على آماله بحجز مركز مؤهل الى مسابقة الدوري الاوروبي الموسم المقبل بفوزه على مضيفه سانت إتيان 1-0 في مباراة صاخبة، شهدت طرد لاعبَين في إفتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الفرنسي اول من امس.
ورفع مونبلييه رصيده إلى 58 نقطة في المركز الخامس وأحيا آماله بانتزاع المركز الرابع الاخير المؤهل الى المسابقة القارية قبل جولتين من النهاية من سانت إتيان الذي تجمد رصيده عند 62 نقطة في المركز الرابع.وسجل هدف النقاط الثلاث للفريق الضيف غايتان لابورد بتسديدة قوية من 16 مترا عجز حارس سانت إتيان عن صدها (64).


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