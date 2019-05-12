محلية

أنهى الكويت الموسم بتتويجه بلقب الدوري الممتاز ليحقق ثلاثية تاريخية بعد أن أضاف درع الدوري إلى لقبي كأس الأمير وكأس ولي العهد محرزاً اللقب للمرة الثالثة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه ليقترب أكثر من العربي صاحب الـ 16 لقباً والقادسية حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري بـ 17 بطولة. ولم يدع الأبيض أي مجال لمفاجآت اللحظات الأخيرة وسحق السالمية بنتيجة 4-1 في الجولة الأخيرة التي أقيمت الخميس الماضي وشهدت 4 لقاءات أخرى شهدت فوز الشباب على القادسية 1-0 والتضامن على الجهراء 2-0 والفحيحيل على العربي 3-0 وكاظمة على النصر 3-1. وأسفرت الجولة عن هبوط الجهراء ليرافق الفحيحيل إلى دوري الدرجة الأولى، فيما نجا الشباب بفوزه «الثمين» على القادسية.

وختم الكويت موسمه بـ «المسك»، ليتفرغ لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي حيث يستضيف الجزيرة الأردني بعد غد الثلاثاء في لقاء مصيري يحتاج فيه الفريق للفوز من أجل الاستمرار في البطولة القارية. ولا شك أن كتيبة المدرب الوطني محمد عبدالله استحقت اللقب الثالث على التوالي، فكل الأرقام والنتائج تؤكد أفضلية الأبيض من جميع النواحي، فهو الفريق الأكثر فوزاً (13) والأقل خسارة (2) والأكثر تسجيلاً للأهداف (52)، والأقل استقبالاً لها (14)، وهو الطرف الأفضل في معظم مبارياته، ويعيش حالة استقرار فني وإداري ويضم أسماءً لامعة على مستوى اللاعبين المحليين أو المحترفين، ويبدو أن سيطرة الكويت على البطولات ستستمر طويلاً في ظل استمرار الدعم من إدارة النادي. الوصافة ذهبت إلى القادسية الذي نافس على فترات وكان أداؤه متذبذبا طوال الموسم، ولم يملك المبادرة لمطاردة المتصدر، بل كان ينتظر تعثر الكويت حتى «يشد حيله»، وأهدر نقاطاً سهلة كانت في متناول يده، لو حققها لكان موقفه مختلف في الجولة الأخيرة. وعموماً فالفائدة الوحيدة التي قد يجنيها القادسية من المركز الثاني هي المشاركة في البطولات الخارجية، لأن الخروج بلا بطولة محلية أمر صعب جداً على القدساوية الذين اعتادوا على تقاسم الألقاب مع الكويت، وإن كانت ليست المرة الأولى، فالكويت حقق رباعية تاريخية الموسم قبل الماضي، ثم تنازل فقط عن كأس ولي العهد الموسم الماضي، بينما أحرز القادسية كأس السوبر هذا الموسم.

المنافسة الحقيقة للقادسية كانت مع السالمية على المركز الثاني لأن الكويت لم يتنازل عن الصدارة التي اعتلاها منذ الجولات الأولى، بينما تبادل الأصفر والسماوي المراكز أكثر من مرة، حتى الجولة قبل الأخيرة عندما فاز القادسية برباعية نظيفة منحته المركز الثاني بجدارة، وأعادت السالمية إلى المركز ذاته الذي احتله الموسم الماضي. أعاد السالمية القصة ذاتها، فهو يبدأ منافساً لكن «على استحياء» وعندما تحين له فرصة الصعود إلى الصدارة أو الاقتراب منها يهدرها بكل سهولة.

أما كاظمة الرابع فهو يعيش في الدوامة ذاتها منذ مواسم عدة، يرحل مدرب ويأتي آخر وتتغير أسماء المحترفين، إلا ان البرتقالي يظل بعيداً عن المنافسة رغم الأسماء «المحلية» الجيدة التي يضمها الفريق، واستعاد كاظمة المركز الرابع في الجولة الأخيرة بانتصاره على النصر مستغلاً خسارة العربي المفاجئة أمام الفحيحيل بثلاثية نظيفة، وهي الخسارة التي أعادت الأخضر إلى المركز الخامس ولم تنفع الفحيحيل الذي تأكد هبوطه من الجولة قبل الأخيرة. المركز الخامس لا يليق بفريق مثل العربي، لكنه هذا الموسم بالذات كان مرضياً لجماهير الفريق، خصوصاً أن النادي كان محروماً من التعاقدات، وكان الخوف من أن ينافس فرق المؤخرة للهروب من الهبوط إلى الدرجة الأولى، لكن الأخضر بقيادة مدربه السوري حسام السيد ظهر بصورة جيدة في معظم مبارياته، في انتظار «الثورة» في الموسم المقبل بعد تغير إدارة النادي في الانتخابات الماضية، ووعود الإدارة الجديدة بدعم الفريق بلاعبين محليين ومحترفين على مستوى عال مع التعاقد مع جهاز فني جديد. أما النصر صاحب المركز السادس، فأنهى موسمه مبكراً بعد أن ضمن البقاء في الدرجة الممتازة وابتعد عن المنافسة على مراكز المقدمة، ومع إعلان مدرب الفريق ظاهر العدواني انتهاء مهمته مع الفريق بنهاية الموسم، طويت صفحة «الفريق الشاب» الذي بناه المدرب الوطني وقارع فيه الكبار في البطولات المحلية الموسمين الماضيين. صراع الهبوط كان بين الرباعي: التضامن والشباب والجهراء والفحيحيل، شهد إثارة كبيرة في الجولات الأخيرة، لكن خسارة الفحيحيل أمام الشباب في الجولة قبل الأخيرة أكدت هبوطه رغم تحسن نتائجه في الفترة الأخيرة منذ تولي المدرب الوطني محمد دهيليس مهمة تدريب الفريق، وبالمثل أعاد الجهراء الأمل بالبقاء منذ استلام أحمد عبدالكريم إدارة الجهاز الفني، لكن الخسارة الأخيرة من التضامن أرسلت الجهراء إلى «دوري المظاليم» وأبقت التضامن في «النور».

